Fußball-Kreisliga B6 Norman Stenzel fordert Courage auf der Karthause 13.11.2025, 19:41 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Wer wünscht sich das nicht: Mit einem guten Gefühl die Winterpause erreichen wollen Schlusslicht FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II und der FSV RW Lahnstein. Der SV Braubach hingegen muss auch am 23. November nochmals ran, bevor Schicht im Schacht ist.

Für zwei der drei Rhein-Lahn-Vertreter fällt in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B am Sonntag für dieses Jahr der Hammer. Für den SV Braubach, der danach noch seine Begegnung beim Tabellenzweiten FC Arzheim nachzuholen hat, zählt in Lahnstein beim benachbarten abgeschlagenen Schlusslicht FSV Osterspai II nur ein Sieg.







