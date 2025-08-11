Wahrlich kein Tag für Gästeteams: Ein Trio musste dabei herbe Packungen quittieren. Letztlich verbuchten alle sechs Gastgeber am 1. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 drei Punkte.

Ungleich verteilt waren in der Fußball-Kreisliga B5 am 1. Spieltag die Tore. Während die Anhänger der einheimischen Mannschaften immerhin 28 Mal Grund zum Jubel hatten, mussten sich die Gäste-Fans mit mageren 5 Törchen begnügen. Abgerundet wird der Auftakt am Dienstag mit dem Gastspiel des TuS Singhofen bei der Reserve der SG Elbert.

SG Altendiez/Gückingen II – SG Mühlbachtal II 3:2 (0:1). „Wir sind auf einem guten Weg und haben die ersten wichtigen 3 Punkte eingefahren. Der Sieg ist verdient“, war Marcel Heibel, der Coach der Einheimischen, nach dem Happy End am Königstein weitgehend zufrieden. „Unsere Chancenauswertung muss aber besser werden.“ Kollege Dirk Lüddemann ärgerte sich, dass ein Punkt doch noch aus der Hand gegeben wurde, räumte aber ein, dass die Gastgeber in konditioneller Hinsicht Vorteile verbuchten. Schiedsrichter: Justin Geiß. Tore: 0:1 Karlo Stjepanovic (21., Elfmeter), 1:1 Daniel Hirschberger (43.), 2:1 Florian Marschall (71.), 2:2 Tim Leichtfuß (90.+2.), 3:2 Paul Doss (90.+4). Zuschauer: 30.

„Wir haben uns durch eigene Fehler das Spiel selbst schwer gemacht.“

TuS Weinährs Trainer Luca Kunkler nach der 0:6-Abfuhr in Dahlheim

SG Rheinhöhen II – TuS Weinähr 6:0 (3:0). Die Einheimischen erwischten einen Start nach Maß und zeigten dem wackeren Neuling, dass in der B-Klasse die Trauben hoch hängen. Die beste Chance zum Ehrentreffer der Gelbachtaler vergab Maurice Peters, der mit einem Elfmeter an Rheinhöhen-Keeper Max Rosenbach scheiterte (49.). „Wir haben uns durch eigene Fehler das Spiel selbst schwer gemacht“, bilanzierte TuS-Trainer Luca Kunkler. SG-Coach Marco Müller meinte: „Da wir noch viermal den Pfosten getroffen haben, waren die Weinährer letztlich sogar noch gut bedient.“ Schiedsrichter: Ferdinand Horlacher. Tore: 1:0 Finn Oppenhäuser (17.), 2:0 Sven Klein (25.), 3:0, 4:0 beide Michael Roll (45.+1., 52.), 5:0 Sven Klein (76.), 6:0 Daniele Longhin (84.). Zuschauer: 60.

Spfr Bad Ems – TuS Niederneisen 6:0 (1:0). Nachdem Robin Reinhardt (3.) und Dennis Bender (5.) das Torgestänge getroffen hatten, münzten die Kurstädter ihre Überlegenheit dann in Durchgang zwei in Tore um. „Wir sind gut aus der Halbzeitpause gekommen und haben das Spiel dann frühzeitig zu unseren Gunsten entschieden“, konnte Spfr-Trainer Süleyman Düzce vollauf zufrieden sein. Kollege Ken Rauner sprach hingegen von einem „gebrauchten Tag“. Schiedsrichter: Marco Lierath. Tore: 1:0 Paul Frank (12.), 2:0 Cecilio Reunhardt (47.), 3:0 Eigentor (51.), 4:0 Paul Frank (62.), 5:0 D ennis Bender (70.), 6:0 Johann Imgrund (85.). Zuschauer: 30.

Andreas Weyl kritisiert den Unparteiischen

SG Aar-Einrich – FSV Welterod 4:2 (1:0). Die Einheimischen machten es nach deutlicher Führung nochmals spannend. „Hätte das Spiel 10 Minuten länger gedauert...“, haderte der neue FSV-Trainer Karl Stern mit der Zeit, die seinem Team letztlich davonlief. Kollege Andreas Weyl attestierte den Gästen aus der Vogtei eine starke Partie und äußerte seinen Unmut über den Unparteiischen. „Er ist sehr überheblich aufgetreten und hat mit Karten nur so um sich geworfen. Am Ende drohte fast allen Spielern ein Platzverweis.“ Schiedsrichter: Andreas Bertram. Tore: 1:0 Sebastian Christ (40.), 2:0, 3:0, 4:0 alle Kerim Cimendag (48., 55., 68.), 4:1 Antonius Jost (75.), 4:2 Daniel Vedder (81.). Gelb-Rot: Kerim Cimendag (80., Foul und Meckern). Zuschauer: 60.

SG Nievern/Arzbach – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 8:1 (2.1). „Nachdem wir es im Pokalspiel gut hinbekommen hatten, versagte unsere Mannschaft heute im Kollektiv“, war BoReiBo-Coach Philipp Itzel nach dem Abpfiff restlos bedient. Kollege Michael Reibel hingegen lobte seine spielfreudige und zudem überaus torhungrige Mannschaft. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.“ Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 0:1 Eric Dombrowski (23.), 1:1 Simon Diel (30.), 2:1 René Lauterbach (36.), 3:1 Manuel Richter (57.), 4:1 Simon Diel (69.), 5:1 Manuel Richter (75., Elfmeter), 6:1 Luiz Alves Tiburcio (81.), 7:1 Manuel Richter (85., Elfmeter), 8:1 Liam Neithöfer (89.). Zuschauer: 50.

TuS Nassau – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 1:0 (1:0). Trotz des Sieges gegen einen der Titelanwärter blieb Nassovia-Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer nüchtern. „Wir hatten eine ordentliche Portion Glück und mit Niko Horz einen überragenden Torwart.“ Horz parierte unter anderem einen von Marlon Herrmann getretenen Strafstoß (31.) und war kurz darauf mit dem Gestänge im Bunde. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, 15:3 Chancen und vergeben einen Elfer“, hätte sich Gäste-Trainer Jan Noppe einen klassischen Vollstrecker gewünscht. „Wenn man kein Tor schießt, kann man halt auch nicht gewinnen.“ Schiedsrichter: Markus Schranz. Tore: 1:0 Jan Wolke (9.). Gelb-Rot: Ramazan Kiziltoprak (89., Nassau, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 30.