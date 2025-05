Für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied stehen einige Entscheidungen an: Mit Spannung beobachtet wird, wie sich die Meister- und Aufstiegsaspiranten in den Staffeln B3 und B4 schlagen.

Von Freitag bis Sonntag geht es jeden Tag im Punkte in der Kreisliga B.

Kreisliga B2

Nach zwei sieglosen Spielen will die SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach im Heimspiel gegen den TuS Bad Marienberg wieder drei Zähler einfahren (Fr., 20 Uhr in Roßbach).

Kreisliga B3

Wie schon beim 7:1 im Hinspiel möchte der TuS Asbach II gegen den abstiegsgefährdeten SV Windhagen II erneut für klare Verhältnisse sorgen (So., 12 Uhr). In der einzigen Partie, in der es für keine der beteiligten Mannschaften weder um Auf- oder Abstieg geht, findet in Urbach-Dernbach statt: Dort empfängt um 12.45 Uhr die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II die Kickers Westerwald Buchholz. Die SG Vettelschoß/St. Katharinen II kann nach dem Sieg im Nachholspiel gegen Lautzert II gegen den FV RW Erpel schon mit einem Remis den Klassenverbleib eintüten (So., 13 Uhr in St. Katharinen). Der SV Rengsdorf möchte seine schwache Rückrundenbilanz (drei Siege, fünf Niederlagen) gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II aufpolieren (So., 14.30 Uhr).

In Rheinbreitbach steht der Sekt kalt: Dem SVR genügt im Spitzenspiel gegen den SSV Weyerbusch (So., 14.30 Uhr) ein Unentschieden, um den Meistertitel und die damit verbundene Rückkehr in die Kreisliga A perfekt zu machen. Der Vorsprung des Spitzenreiters beträgt zwar nur vier Zähler, Weyerbusch ist jedoch am letzten Spieltag spielfrei und kann somit nach dem Spiel in Rheinbreitbach nur noch drei Punkte holen. Das 1:3 im Hinspiel war die letzte Niederlage des Tabellenführers, der seitdem alle Spiele gewann.

Am Mittwoch spielten: SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – SG Vettelschoß/St. Katharinen II 2:4 (0:3). Tore: 0:1 Florian Böhme (16.), 0:2 Christoph Binot (26.), 0:3 Lars Hübenthal (45.), 1:3 Calvin Groß (47.), 2:3 Alexander Reidl (61.), 2:4 Michael Schady (65., Foulelfmeter). Zuschauer: 20.

Kreisliga B4

Nach drei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg will sich die SG Neuwied beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Ruitsch-Kerben den Frust von der Seele schießen (Sa., 18.30 Uhr). Da der Abstieg des SSV Heimbach-Weis II besiegelt ist, kann der Tabellenvorletzte gegen die SG Maifeld-Elztal II befreit aufspielen (So., 12.30 Uhr). Spitzenreiter VfL Wied Niederbieber hat alle zehn Rückrundenspiele gewonnen und dabei nur fünf Gegentore kassiert. Gegen den Dritten FV Engers II (So., 14.30 Uhr) reicht der Roscher-Elf ein Remis, um einen der ersten beiden Plätze abzusichern. Die Oberliga-Reserve vom Wasserturm ist hingegen zum Siegen verdammt, wenn sie die Hoffnungen auf den Aufstieg nicht begraben möchte.

Gespannt werden beide Mannschaften auch auf den Ausgang des zweiten Spitzenspiels blicken: Die SG Feldkirchen/Hüllenberg hast sich zwar aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, möchte sich aber gegen den Rangzweiten VfL Oberbieber für die 0:5-Klatsche im Hinspiel rehabilitieren (So., 15 Uhr in Feldkirchen). Die Begegnung des SV Melsbach gegen den CSV Neuwied wurde auf Dienstag, 13. Mai (19.30 Uhr), verlegt.