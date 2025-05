In der Kreisliga B 8 ist es oben wie unten noch enorm spannend. Dernau/Mayschoß und Kottenheim kämpfen oben um den Titel, und im Abstiegskampf gibt es mehrere wichtige Spiele am vorletzten Spieltag.

Vor den letzten beiden Spieltagen in der Fußball-Kreisliga B 8 ist weiter Spannung geboten. Am Tabellenende kommt es zu zwei direkten Begegnungen von noch gefährdeten Teams. Die SG Niederzissen/Wehr kann mit einem Sieg beim TuS Oberwinter II den Klassenverbleib schaffen. Gleiches kann dem TuS mit einem Sieg gelingen, wenn die Grafschafter SG II nicht gegen den SV Kripp gewinnt. Die GSG, momentan auf dem Abstiegsplatz, hat es aber mit zwei Siegen auch noch selbst in der Hand, den Abstieg zu vermeiden. Wenn Spitzenreiter SG Dernau/Mayschoß das Heimspiel gegen die SG Walporzheim/Bachem gewinnt, könnte der TuS Kottenheim maximal noch gleichziehen. Der Aufstieg beider Teams liegt aufgrund der Quotiententabelle aber nahe.

TuS Oberwinter II – SV Oberzissen II 1:3 (0:0)

„Wir sind die erste Halbzeit nur hintergelaufen. Es war wirklich Glück dabei. Dennoch haben wir die Partie auf unsere Seite ziehen können. Wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung“, befand SVO-Trainer Luca Beyermann. TuS-Trainer Patrick Warmbier meinte: „Schade, da war mehr drin. Wir hatten lange leichte Vorteile, haben zu wenig aus den Chancen gemacht. Trotzdem gibt uns dieses Spiel Selbstvertrauen für das Saisonfinale.“ Tore: 0:1 Patrick Adams (50.), 1:1 Fabian Gilles (73.), 1:2, 1:3 Eric Naumann (78., 82., Handelfmeter). Besonderheit: TuS-Akteur Fabian Gilles vergibt Foulelfmeter (15.).

Grafschafter SG II – SV Kripp (So., 12 Uhr)

„Das Positive ist, dass wir es nach wie vor in der eigenen Hand haben. Mit zwei Siegen sind wir durch, da die Konkurrenz noch gegeneinander spielt. Das ist unser Ziel. Dafür wollen wir jetzt alles geben“, betont GSG-Coach Bernhard Zöllner. „Wir wollen verhindern, dass es am letzten Spieltag noch einmal spannend wird. Abstiegskampf pur ist zu erwarten, aber wir sind guter Dinge“, sagt der Kripper Trainer Mario Brötz.

TuS Kottenheim – SV Eintracht Mendig II (So., 14.30 Uhr)

Der TuS hat den zweiten Tabellenplatz sicher, und in Sachen Aufstieg sieht es ebenfalls sehr gut aus. Mit einem weiteren Erfolg wäre den Kottenheimern mindestens der zwölfte Platz in der Quotiententabelle der 15 zweitplatzierten Teams aller B-Klassen nicht mehr zu nehmen. Bei derzeit zwölf zu vergebenen Plätzen in den A-Klassen würde dies also zum Aufstieg reichen. „Wir wollen uns davon eher etwas freimachen, weiter Druck auf Dernau ausüben und nach Möglichkeit ganz einfach auch die letzten beiden Spiele gewinnen“, sagt TuS-Spielertrainer David Schmitz. Beim letzten Heimspiel im Waldstadion wird Mario Zäck verabschiedet – nach über 20 Jahren im Trikot des TuS. „Für die Treue gebührt Mario ein besonderer Dank“, sagt Schmitz.

Auf der Gegenseite erhoffen sich die Mendiger durch den Derbycharakter neuen Schwung. „Hoffentlich können wir uns dadurch gegenseitig etwas anstecken. Zuletzt war die Luft einfach raus. Aber ein Derby will niemand kampflos aufgeben“, sagt der Mendiger Coach Steven Brandt. Derweil sind die Personalplanungen der Mendiger vorangeschritten. Milan Rawert und Johannes Limbach wechseln von der ersten Mannschaft zur nächsten Saison in die Reserve. Emil Theisen rückt aus der eigenen A-Jugend auf. Vom SC Saffig kommt Constantin Bourmer und mit Bastian Merker ein A-Junior von der SG 2000 Mülheim-Kärlich, der perspektivisch für die erste Mannschaft vorgesehen ist.

SC Rhein-Ahr Sinzig – SV Oberzissen II (So., 14.30 Uhr)

„Wir können schon jetzt auf eine richtig gute Saison zurückblicken. Trotzdem werden wir natürlich versuchen, auch weiter zu punkten“, sagt SC-Trainer Mirco Walser. Keeper Sebastian Stadtfeld wird verabschiedet. Nach Mittelfußbruch und drei Monaten Pause soll Stadtfeld auch von Beginn an zwischen den Pfosten stehen. „Es sieht nun richtig gut aus im Abstiegskampf, aber wir wollen mit einem weiteren Sieg die Serie aufrechterhalten und alles klarmachen“, erklärt SVO-Trainer Luca Beyermann. Stürmer Lukas Groß wird nach Verletzung im Nachholspiel vom Mittwochabend voraussichtlich ausfallen.

TuS Mayen II – SG Westum/Löhndorf II (So., 14.30 Uhr)

„Das letzte Heimspiel würden wir natürlich gerne gewinnen. Damit das gelingen kann, müssen wir es mal wieder schaffen, die einfachen Fehler abzustellen“, sagt der Mayener Trainer Michael Brodam. „Unser Anspruch ist es schon, eine Reaktion auf die schwächere Leistung der letzten Woche zu zeigen. Nun geht es aber auch für beide Seiten um nichts mehr, dementsprechend kann man befreit aufspielen“, meint der Westumer Coach Martin Münch.

TuS Oberwinter II – SG Niederzissen/Wehr (So., 14.30 Uhr)

„Wir sind weiter positiv gestimmt und können vor eigenem Publikum einen Riesenschritt machen. Ich vertraue der Mannschaft und glaube, dass wir es aus eigener Kraft schaffen werden“, so TuS-Trainer Warmbier. „Das Hinrundenspiel, das wir mit 8:0 gewonnen haben, muss aus den Köpfen. Jetzt ist die Ausgangslage eine andere. Wie in den letzten Wochen wollen wir aber offensiv und mit viel Tempo spielen und dann den Sieg holen, der uns noch fehlt zum Klassenverbleib“, sagt der Niederzissener Bernd Hartung.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SG Ahrtal Insul (So., 14.30 Uhr)

Der nächste Gegentreffer wäre der 200. für die Sinziger in dieser Saison. Dass dieser fallen wird, daran besteht eigentlich kein Zweifel. Die Ahrtaler wollen den vierten Platz bestätigen. Das Hinspiel verlief allerdings vergleichsweise knapp. Das 2:4 stellte für die Sinziger einer der knapperen Niederlagen dar.

SG Dernau/Mayschoß – SG Walporzheim/Bachem (So., 14.30 Uhr)

„Voller Fokus auf das Sportliche. Wir haben zwei Hürden zu meistern, dann können wir feiern und über alles, was damit zu tun hat, nachdenken. Walporzheim hat bis zum Sinzig-Spiel eine tolle Rückrunde gespielt und viel Qualität“, sagt der Dernauer Trainer Michael Radermacher. Eike Creuzberg, Bastian Ley und Kim Keutgen fehlen den Gastgebern verletzungsbedingt. „Personell sieht es sehr, sehr dünn aus. Aktuell sehe ich mich auch in der Startelf. Trotzdem werden wir es vernünftig angehen und versuchen, die Dernauer so gut wie möglich zu fordern“, erklärt der Walporzheimer Trainer Lars Huther.