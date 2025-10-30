Verfolgerduell in Vettelhoven Niederzissen hat Herbstmeistertitel selbst in der Hand Lutz Klattenberg 30.10.2025, 12:21 Uhr

i Die SG Westum/Löhndorf II (am Ball mit Christian Morgenschweis-Schäfer) geht als Favorit ins Heimspiel gegen Schlusslicht Neuwied. Der SC Sinzig (gelbe Trikots) gastiert bei der Reserve der SG Landskrone Heimersheim. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Herbstmeisterschaft der Kreisliga B 7 wird zwischen der DJK Kruft/Kretz und der SG Niederzissen/Wehr entschieden – einer der beiden Klubs kann allerdings nicht mehr eingreifen.

Holt sich die SG Niederzissen/Wehr im Heimspiel gegen die Reserve des SC Bad Bodendorf die Herbstmeisterschaft der Fußball-Kreisliga B 7? Oder darf sich doch die spielfreie DJK Kruft/Kretz über den Titel ohne greifbaren Wert freuen? Der FC Rojava Neuwied wird auf jeden Fall zur Saisonhalbzeit die Rote Laterne halten, hofft aber auch bei der SG Westum/Löhndorf II weiter auf die ersten Punkte.







