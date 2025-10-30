Die Herbstmeisterschaft der Kreisliga B 7 wird zwischen der DJK Kruft/Kretz und der SG Niederzissen/Wehr entschieden – einer der beiden Klubs kann allerdings nicht mehr eingreifen.
Lesezeit 3 Minuten
Holt sich die SG Niederzissen/Wehr im Heimspiel gegen die Reserve des SC Bad Bodendorf die Herbstmeisterschaft der Fußball-Kreisliga B 7? Oder darf sich doch die spielfreie DJK Kruft/Kretz über den Titel ohne greifbaren Wert freuen? Der FC Rojava Neuwied wird auf jeden Fall zur Saisonhalbzeit die Rote Laterne halten, hofft aber auch bei der SG Westum/Löhndorf II weiter auf die ersten Punkte.