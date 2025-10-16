Topduo trifft sich in Wehr Niederzissen freut sich aufs Spitzenspiel gegen Kruft Lutz Klattenberg 16.10.2025, 10:47 Uhr

i Die Mendiger (in Schwarz) springen derzeit höher, während der SC Sinzig (rechts mit Justin Schällhammer) derzeit eine schlechte Phase hat. Für den SC steht nun das Derby bei der Grafschafter SG an, die Mendiger Reserve ist zu Hause gegen Schlusslicht Neuwied favorisiert. Martin Gausmann

Spitzenspiel in Wehr, Derbys in Vettelhoven und Eich sowie ein Sechs-Punkte-Spiel in Heimersheim: In der Kreisliga B 7 ist für Spannung gesorgt.

In der Fußball-Kreisliga B 7 steht die DJK Kruft/Kretz kurz vor der Herbstmeisterschaft. Im Spitzenspiel bei der SG Niederzissen/Wehr kann die DJK mit einem Erfolg schon den entscheidenden Schritt machen. Allerdings darf dann auch die Grafschafter SG das Heimderby gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig nicht gewinnen, die GSG könnte sonst zur Saisonhalbzeit theoretisch noch gleichziehen.







