Spitzenspiel in Wehr, Derbys in Vettelhoven und Eich sowie ein Sechs-Punkte-Spiel in Heimersheim: In der Kreisliga B 7 ist für Spannung gesorgt.
In der Fußball-Kreisliga B 7 steht die DJK Kruft/Kretz kurz vor der Herbstmeisterschaft. Im Spitzenspiel bei der SG Niederzissen/Wehr kann die DJK mit einem Erfolg schon den entscheidenden Schritt machen. Allerdings darf dann auch die Grafschafter SG das Heimderby gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig nicht gewinnen, die GSG könnte sonst zur Saisonhalbzeit theoretisch noch gleichziehen.