In Torlaune zeigten sich die Fußballklubs der Kreisliga B 8 am ersten Spieltag nach der Winterpause. In sieben Spielen fielen 39 Tore, das sind immerhin 5,6 Treffer pro Partie im Schnitt.

Am ersten Spieltag nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B 8 hat Spitzenreiter SG Dernau/Mayschoß direkt Federn gelassen. Bei der SG Niederzissen/Wehr kamen die Dernauer nicht über ein 3:3 hinaus. Verfolger TuS Kottenheim ist dadurch nach einem 5:2-Erfolg beim TuS Oberwinter II bis auf einen Punkt an den Tabellenführer herangerückt.

Die SG Walporzheim/Bachem siegte, wieder einmal, im Derby bei der SG Westum/Löhndorf II. Und bei Schlusslicht SG Inter Sinzig/Bad Breisig II setzt sich die Niederlagenserie auch mit runderneuertem Kader fort. Gegen den SV Eintracht Mendig II setzte es ein 1:10.

TuS Mayen II – SC Rhein-Ahr Sinzig 2:0 (1:0)

„Nach 120 Pokalminuten am Mittwoch waren die Beine müde und die Partie dementsprechend zäh. Glücklicherweise haben wir unsere Chancen gut genutzt“, meinte der Mayener Trainer Michael Brodam. „Es fühlt sich nicht nach Niederlage an. Wir haben ganz gut gespielt. Es fehlte an Spielglück, Mayen war effizienter. Ich habe der Mannschaft nichts vorzuwerfen“, sagte Sinzig-Trainer Mirco Walser. Tore: 1:0 Leon Söhn (45.) , 2:0 Nils Lehnert (72.).

SG Niederzissen/Wehr – SG Dernau/Mayschoß 3:3 (1:0)

Die Hausherren erkämpften sich mit einer couragierten Leistung ein Remis gegen den Spitzenreiter im ersten Spiel unter der Regie von Trainer Bernd Hartung. „Wir haben uns das mit dem nötigen Glück hart erarbeitet, trotz einiger Ausfälle. Und wir haben die Chancen, die wir bekommen haben, gut genutzt. Nur so geht es gegen eine Mannschaft dieser Qualität“, freute sich Hartung. Dernaus Trainer Michael Radermacher war bedient: „Es hat sich in der Vorbereitung angedeutet. Fußballerisch war das unsere schlechteste Saisonleistung. Dazu haben wir ordentlich Chancenwucher betrieben.“ Und zu allem Überfluss musste Kim Karl Keutgen früh mit einer Knieverletzung vom Feld. Tore: 1:0, 2:0 Christopher Walter (19., 54.), 2:1 Paul Gemein (57.), 3:1 Fabian Gilles (69.), 3:2 Florian Jacobs (70., Foulelfmeter), 3:3 Julian Keutgen (77.).

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SV Eintracht Mendig II 1:10 (0:3)

„Wir waren in allen Belangen überlegen. Und der Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können. Unsere Chancenverwertung war nicht gut“, sagte der Mendiger Trainer Steven Brandt. Inter-Coach Erol Sonay meinte: „20 Minuten war es in Ordnung. In der zweiten Hälfte gingen die Köpfe aber schnell nach unten. Wir müssen versuchen, die Saison mit Anstand zu Ende zu bringen.“ Tore: 0:1 Tom Tiede (24., 40.), 0:3 Moritz Waldecker (44.), 0:4 Constantin Bechtoldt (46.), 1:4 Michael Leidtke (47.), 1:5, 1:6 Tiede (50., 61.), 1:7 Martin Breil (70.), 1:8 Jan Schmitt (72., Foulelfmeter), 1:9 Breil (73.), 1:10 Yannik Jäger (89.).

SV Oberzissen II – SV Kripp 1:0 (0:0)

In der 80. Minute sorgte Lukas Groß für das Tor des Tages, nachdem der Rückkehrer im Sechzehner elegant seine Gegenspieler aussteigen ließ und unten links einschob. Mike Bach hatte nach Ballgewinn vorgelegt. „Es war ein kampfbetontes Spiel, der Sieg aber nicht unverdient. Darauf wollen wir aufbauen in den nächsten Spielen“, erklärte der Oberzissener Trainer Luca Beyermann. „Diese Niederlage hat mich sehr geärgert, weil es wirklich unnötig war. Eine Unachtsamkeit hat gereicht, aber eben auch, weil wir mit unseren Möglichkeiten zu fahrlässig umgehen“, haderte der Kripper Coach Mario Brötz.

TuS Oberwinter II – TuS Kottenheim 2:5 (2:2)

„Wir waren wirklich gut, hatten das Spielglück nicht auf unserer Seite. Aber das Spiel war ein positives Signal nach der schwierigen Vorbereitung“, befand der Oberwinterer Trainer Dennis Karpp. „Am Ende geht das Ergebnis auch aufgrund der Vielzahl an Chancen in Ordnung. Zweimal haben wir den Gegner durch eigene Unzulänglichkeiten aber zu Toren eingeladen. Einige Jungs, die vielleicht sonst weniger zum Zug kommen, haben sich inmitten einer Erkältungswelle in den Dienst der Mannschaft gestellt und in Gänze haben wir eine tolle Geschlossenheit gezeigt.“ Tore: 0:1 Gordon Knopp (7.), 1:1 Elias Kreutz (8.),1:2 Malte Wedemeyer (17.), 2:2 Justin Schällhammer (44.), 2:3 Kopp (46.), 2:4 Maximilian Franzen (65.), 2:5 Niklas Wintrich (87.).

SG Ahrtal Insul – Grafschafter SG II 5:2 (1:1)

„Trotz des Ergebnisses bin ich ziemlich zufrieden. In der ersten Hälfte waren die Ahrtaler keinen Deut besser. Was mich ärgert ist, dass nach dem 2:1 die Köpfe runtergingen und wir das 3:1 weggeschenkt haben. Dann haben wir noch den Anschluss wieder erzielt, der das Unentschieden bedeutet hätte, und vielleicht hätte es dann dazu gereicht. Aber auf dieser Leistung können wir aufbauen“, meinte GSG-Trainer Bernhard Thun. Tore: Lukas Minwegen (4), 1:1 Timon Schwabe (9.), 2:1 Minwegen (56.), 3:1 Tim Kaltz (58.), 3:2 Ibrahim Sleei (80.), 4:2 Casimir Böhle (84.), 5:2 Mats Theisen (90.).

SG Westum/Löhndorf II – SG Walporzheim/Bachem 2:3 (1:0)

„Immer die gleiche Leier gegen die Walporzheimer. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, wir können anscheinend gegen diesen Gegner einfach nicht gewinnen. Auch nicht, wenn wir eigentlich die bessere Mannschaft sind“, haderte Westums Coach Martin Münch. Den Siegtreffer erzielte Nico Schooß nach einem Eckball per Kopf in der Schlussminute. Sehenswert der Treffer zum 2:1 für die Gastgeber: Watchara Onthonlang traf aus 40 Metern in den Winkel. „Natürlich war es Glück in der 90. Minute in einem lauten Derby. In der ersten Hälfte waren wir überhaupt nicht im Spiel. Nach der Pause haben wir umgestellt und waren deutlich stabiler“, erklärte der Walporzheimer Trainer Lars Huther. Tore: 1:0 Christian Morgenschweis-Schäfer (36.), 1:1 Fabio Koch (53., Foulelfmeter), 2:1 Watchara Onthonglang (60.), 2:2 Koch (74.), 2:3 Nico Schooß (90.).