Ingelbach steigt nach 1:3 ab Niederhausen ist trotz 1:5-Pleite gerettet Jens Kötting 25.05.2026, 13:25 Uhr

i Viel Betrieb auf engem Raum: Zum Saisonabschluss setzte sich die SG Honigsessen/Katzwinkel (in Grün) mit 5:1 gegen die SG Niederhausen/Birkenbeul (in Rot) durch, die aber dennoch den Klassenverbleib sicher hat, weil die Sportfreunde Ingelbach ihr Spiel gegen die SG Lautzert II verloren haben. Manfred Böhmer/balu

Während die ersten beiden Plätze in der Kreisliga B1 längst vergeben waren, herrschte vor dem letzten Spieltag Spannung, wer Müschenbach II in die Kreisliga C begleiten muss. Erwischt hat es ein Team, das sein Schicksal selbst in der Hand hatte.

Die Konstellation auf den anderen Plätzen war günstig, doch die Sportfreunde Ingelbach haben es im Tabellenkeller der Kreisliga B1 nicht geschafft, noch einmal über den gefürchteten Strich zu kommen, der die Grenze zwischen Klassenverbleib und Abstiegs markiert.







Artikel teilen

Artikel teilen