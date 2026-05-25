Während die ersten beiden Plätze in der Kreisliga B1 längst vergeben waren, herrschte vor dem letzten Spieltag Spannung, wer Müschenbach II in die Kreisliga C begleiten muss. Erwischt hat es ein Team, das sein Schicksal selbst in der Hand hatte.
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Die Konstellation auf den anderen Plätzen war günstig, doch die Sportfreunde Ingelbach haben es im Tabellenkeller der Kreisliga B1 nicht geschafft, noch einmal über den gefürchteten Strich zu kommen, der die Grenze zwischen Klassenverbleib und Abstiegs markiert.