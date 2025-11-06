Niedererbach will den nächsten Gegner von oben schocken

Bereits am Freitagabend wird die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga B1 eröffnet. Für die SG Müschenbach steht der alljährliche Katharinenmarkt in Hachenburg an, der am liebsten ohne die Rote Laterne gefeiert werden soll.

Rückrundenstart in der Fußball-Kreisliga B1: Der 14. Spieltag wird bereits am Freitagabend mit der Partie zwischen dem

und der

eröffnet. Die Kroppacher fuhren in letzter Zeit gute Ergebnisse ein und konnten sich im Tabellenmittelfeld festsetzen.