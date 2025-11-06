Rückrundenstart in der B1
Niedererbach will den nächsten Gegner von oben schocken
Während die SG Harbach (in Rot) den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern will, ist die SG Müschenbach II (in Blau) bereits am Freitagabend auswärts in Kroppach gefordert und will die Rote Laterne an diesem Wochenende wieder abgeben.
Manfred Böhmer/balu

Bereits am Freitagabend wird die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga B1 eröffnet. Für die SG Müschenbach steht der alljährliche Katharinenmarkt in Hachenburg an, der am liebsten ohne die Rote Laterne gefeiert werden soll.

Lesezeit 2 Minuten
Rückrundenstart in der Fußball-Kreisliga B1: Der 14. Spieltag wird bereits am Freitagabend mit der Partie zwischen dem FSV Kroppach und der SG Müschenbach/Hachenburg II eröffnet. Die Kroppacher fuhren in letzter Zeit gute Ergebnisse ein und konnten sich im Tabellenmittelfeld festsetzen.

