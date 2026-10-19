Torreiche Spiele und spannende Wendungen: SG Harbach/Offhausen mit 8:0-Kantersieg, während Spitzenreiter Atzelgift/Nister zum ersten Mal Punkte lässt. Malbergs Reserve kämpft sich gegen Hamm stark zurück.
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Spitzenreiter SG Atzelgift/Nister ließ am elften Spieltag der Kreisliga B1 im Topspiel gegen Verfolger SG Alsdorf/Kirchen das erste Mal in der laufenden Saison Punkte liegen. Am Tabellenende verloren Etzbach und Vatan Spor Hamm erneut.SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II 4:0 (0:0).