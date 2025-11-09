Kreisliga B Staffel 1 Niedererbach erkämpft sich einen überraschenden Punkt Désirée Rumpel 09.11.2025, 23:32 Uhr

i Die ersatzgeschwächte SG Alsdorf (rechts Apostolos Aristotelis Kaskanis) versuchte sich lange zu strecken, doch der Tabellenführer aus Herdorf (links Luis Zimmermann) ging in der 45. Minute in Führung. Manfred Böhmer/balu

In der Kreisliga B1 bleibt an der Spitze alles beim Alten. Doch gerade der erste Verfolger von Primus Herdorf und der Dritte aus Betzdorf hatten ordentlich zu kämpfen. Am Ende der Tabelle pirscht sich die SG Niedererbach näher ans rettende Ufer ran.

