In einem Nachholspiel des sechsten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 plant A-Klasse-Absteiger SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid im Duell beim Neuling FC Bassenheim am Mittwoch (19.30 Uhr) nicht nur ungeschlagen zu bleiben, sondern reist auch mit der klaren Ambition an, mit einem Auswärtssieg auch den Anschluss nach oben zu halten.

Niederburg belegt mit acht Punkten Rang sieben. Bassenheim ist mit drei Zählern Zehnter. „Wir möchten gerne gewinnen und an den oberen Mannschaften dranbleiben, um eine spannende Saison zu haben“, lässt Gäste-Coach Patric Muders verlauten. Eine knifflige Aufgabe könnte es für sein Team dennoch werden, da der Gegner und vor allem dessen Sportplatz ihm unbekannt sind, wie er betont. Auch das erste Erfolgserlebnis des Neulings bei der Oberweseler Reserve (4:2) hat er zur Kenntnis genommen. „Als Aufsteiger sind sie mit dem ersten Sieg in der Liga angekommen und möchten bestimmt nachlegen“, so Muders.