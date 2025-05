Die ersten Entscheidungen in den B-Klassen sind längst gefallen. Doch für einige Teams aus dem Kreis Neuwied steht am letzten Spieltag noch einiges auf dem Spiel.

Auch für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied geht es zum letzten Mal in dieser Saison um Punkt – weitere Spiele sind aber möglich.

Kreisliga B2

Der Tabellendritte SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach möchte sich mit einem Sieg gegen die SG Hemmerich in die Pause verabschieden und für die 1:2-Hinspielniederlage Revanche nehmen (So., 15 Uhr in Roßbach).

Kreisliga B3

Aller guten Dinge sind drei, das ist das Motto des SV Rheinbreitbach, der nach zwei vergebenen Chancen den Meistertitel im dritten Anlauf klarmachen möchte. Sollte die Partie gegen den Tabellenletzten SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II (So., 12.30 Uhr) unentschieden enden, müssten der SVR und der spielfreie SSV Weyerbusch, die beide bereits als Aufsteiger in die A-Klasse feststehen, ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft austragen.

Lautzert II muss gewinnen, um den Abstiegsplatz verlassen zu können. Sonst bliebe der Bezirksliga-Reserve nur die Hoffnung, durch einen Zwangsabstieg der SG Puderbach II doch noch über die Hintertür in der B-Klasse zu verbleiben. Für die SG Puderbach/Urbach-Dernbach/Daufenbach/Raubach II ist daher das Ergebnis gegen den ebenfalls noch gefährdeten SV Windhagen II (So., 12.30 Uhr in Urbach-Dernbach) zweitrangig. Viel mehr drückt die SGP-Reserve ihrer eigenen Mannschaft im anschließenden A-Klassen-Spiel gegen den Titelanwärter SV Windhagen die Daumen.

Die punktgleichen Teams der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II und der SG Thalhausen/Maischeid (So., 13 Uhr in Willroth) können genauso befreit aufspielen wie die SG Vettelschoß/St. Katharinen II und der TuS Asbach II (So., 13 Uhr in St. Katharinen). Beim Tabellenvierten SV Rengsdorf wird das Heimspiel gegen die drittplatzierten Kickers Westerwald Buchholz (So., 14.30 Uhr) die letzte Partie unter der Regie von Trainer Erich Langhard sein, der von Ralph Arenz (zuletzt SG Puderbach) beerbt wird.

Kreisliga B4

Der SV Melsbach spielt seit 14 Jahren ununterbrochen in der Kreisliga B und wird nach dem Saisonfinale gegen die Spfr Miesenheim (Fr., 19.30 Uhr) in der kommenden Spielzeit in sein 15. Jahr gehen. Im Dreikampf um den vierten Platz legen die SG Neuwied bei der SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Forst/Brachtendorf (Sa., 17.15 Uhr in Brohl) und die SG Feldkirchen/Hüllenberg beim Schlusslicht SV Ruitsch-Kerben (Sa., 17.30 Uhr) am Samstag vor, während der CSV Neuwied am Sonntag um 17.30 Uhr in Feldkirchen gegen die SG Maifeld-Elztal II nachziehen kann. Der Absteiger SSV Heimbach-Weis II schließt das Kapitel B-Klasse nach zwei Jahren mit einem Heimspiel gegen den TuS Hausen (So., 12.30 Uhr).

Der VfL Wied Niederbieber hat es durch die jüngsten beiden Niederlagen verpasst, am letzten Spieltag ein echtes Endspiel um die Meisterschaft auf eigenem Platz austragen zu können. So können die Niederbieberer dem VfL Oberbieber nur zum vorzeitigen Titelgewinn gratulieren und den Nachbarn mit einem Sieg als Tabellenzweiter in die Kreisliga A begleiten (So., 14.30 Uhr). Doch schon bei einem Unentschieden könnte Niederbieber mit leeren Händen da stehen, wenn der FV Engers II beim FC Alemannia Plaidt II (So., 14.30 Uhr) gewinnen sollte und dadurch vorbeiziehen würde.