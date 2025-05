Die Entscheidung über die Meisterschaft in der Kreisliga B 4 ist gefallen, aber der Kampf um den zweiten Platz noch spannend. Überholt der in Lauerstellung stehende FV Engers II noch den VfL Wied Niederbieber?

Der Meister der Fußball-Kreisliga B 4 steht fest: Im Nachholspiel sicherte sich der VfL Oberbieber durch einen 5:0 (3:0)-Sieg beim CSV Neuwied den Titel und wird nach zweijähriger Abstinenz in der kommenden Saison wieder im Kreisligaoberhaus auf Punkte-und Torejagd gehen. Beim CSV legte der VfL den Grundstein bereits in der ersten Hälfte durch Tore von Robin Halfmann (25.), Elias Mohebzada (32.) und Sem Halfmann (37.). Mohebzada avancierte mit zwei weiteren Toren nach der Pause (62., 83.) zum Mann des Abends. Bei Mannschaft und Meistertrainer Markus Podehl kannte der Jubel hinterher keine Grenzen. „Wir haben über die gesamte Saison spielerisch überzeugt und waren das konstanteste Team“, freute sich Podehl.

SV Melsbach – Sportfreunde Miesenheim (Fr., 19.30 Uhr)

„Abschied nehmen“, lautet die Devise in Miesenheim. Ab Sommer werden die Sportfreunde eine Spielgemeinschaft mit dem SC Saffig eingehen. Im letzten Heimspiel ist ein deutlicher Sieg gegen Heimbach-Weis II gelungen, das letzte Saisonspiel will Miesenheims Trainer Jan Hawel umso mehr genießen: „Der ganz große Druck ist weg, wir wollen uns aber trotzdem mit einem Erfolgserlebnis verabschieden.“ Trotz angespannter Personallage will auch Melsbachs Trainer Karl-Heinz Loose eine Niederlage zum Saisonabschluss vermeiden: „Einen Punkt wollen wir mindestens holen, wenngleich wir wieder mit einigen Jungs aus der zweiten Mannschaft auffüllen müssen.“

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – SG Neuwied (Sa., 17.15 Uhr)

Auf dem Brohler Rasen erwartet Gästetrainer Hakan Karaman ein schweres Stück Arbeit: „Hambuch ist in der Rückrunde deutlich gefestigter und gerade zu Hause sehr stark. Nichtsdestotrotz wollen wir das letzte Spiel positiv gestalten.“ In die gleich Kerbe schlägt auch Hambuchs Trainer Stephan Schikora. „Auf unserem Platz wollen wir die Punkte holen, die wir vergangene Woche gegen Hausen liegen gelassen haben.“

SV Ruitsch-Kerben – SG Feldkirchen/Hüllenberg (Sa., 18.30 Uhr)

Für den SV Ruitsch-Kerben geht es nach nur einem Jahr in der B-Klasse wieder eine Etage tiefer. Im letzten Spiel der Saison erwartet das Team vom Maifeld die SG Feldkirchen/Hüllenberg auf dem heimischen Hartplatz. Die Gäste werden mit dem Bus anreisen und planen im Anschluss an die Partie vor Ort noch ein wenig zu verweilen. „Wir freuen uns auf das letzte Spiel und auf die Gastfreundschaft des SV Ruitsch-Kerben“, meint Feldkirchens Co-Trainer Oliver Schuh.

SSV Heimbach-Weis II – TuS Hausen (So., 12.30 Uhr)

Keinen allzu großen sportlichen Wert hat die Partie zwischen der bereits als Absteiger feststehenden Reserve des SSV Heimbach-Weis und dem TuS Hausen. Während sich SSV-Coach Andre Welter mit einem guten Gefühl aus der B-Klasse verabschieden möchte, wird es bei den zuletzt formstarken Gästen zu einigen Veränderungen in der Startelf kommen. „Aufgrund von Urlaub werden wir einige Wechsel haben. Da wir aber ohne Druck aufspielen könne, gehen wir gelassen in das letzte Saisonspiel“, erklärt Hausens Trainer Dominik Ihle.

VfL Wied Niederbieber – VfL Oberbieber (So., 14.30 Uhr)

Der ganz große Showdown ist es nicht geworden, und dennoch birgt das Duell zwischen Meister VfL Oberbieber und dem Zweitplatzierten VfL Wied Niederbieber eine gehörige Portion Brisanz. Sollten die Hausherren nicht gewinnen, könnte der FV Engers II Niederbieber noch abfangen und den zum Aufstieg in die A-Klasse berechtigten zweiten Tabellenplatz einnehmen. Niederbiebers Trainer Christian Roscher, der auf Kapitän Matthias Hein verzichten muss, erwartet keine Geschenke des Lokalrivalen: „Es ist ein waschechtes Derby, welches Oberbieber mit aller Macht gewinnen will. Wir wollen den Fokus aber nur auf uns und unsere Leistung legen.“ Bei den Gästen steht nach der Partie die große Meisterfeier am eigenen Vereinsheim auf dem Programm. Die Konstellationen rund um Platz zwei lassen Erfolgscoach Podehl indes völlig kalt: „Wir haben unser Ziel erreicht, was dahinter passiert, ist für uns zweitrangig. Nichtsdestotrotz wollen wir ungern als Verlierer auf die eigene Meisterfeier.“

FC Plaidt II – FV Engers II (So., 14.30 Uhr)

Am Plaidter Pommerhof könnte die Engerser Reserve doch noch den vor drei Wochen undenkbaren Aufstieg in die A-Klasse realisieren. Neben der eigenen Aufgabe gegen Plaidt II muss die Oberligareserve auf Schützenhilfe des VfL Oberbieber hoffen. „Wir können tatsächlich nur unser Spiel beeinflussen und wollen unsere Hausaufgabe erfüllen. Danach schauen wir, ob es für den zweiten Platz gereicht hat“, meint der Engerser Trainer Torsten Gollnow. FC-Coach Philipp Pohl weiß um die Situation bei den Gästen: „Wir gehen als absoluter Außenseiter in die Begegnung, werden aber unser Bestmögliches geben.“

CSV Neuwied – SG Maifeld-Elztal II (So., 17.30 Uhr)

Nach sieben Jahren erfolgreicher Tätigkeit wird die Partie beim CSV das letzte Spiel für Simon Mayer als Trainer der Maifeld-Elztaler Reserve werden. Zum Abschluss wünscht sich Mayer lediglich eine ordentliche Leistung: „Das Ergebnis ist fast zweitrangig, wir wollen einen schönen Abschluss der Saison und werden dafür noch einmal 90 Minuten Gas geben.“ CSV-Coach Tobias Krebs würde die Saison gerne unter den Top fünf beenden: „Dafür brauchen wir einen Sieg, den wir uns im Heimspiel erarbeiten wollen.“