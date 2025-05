Nach dem erneuten Patzer des VfL Wied Niederbieber in der Kreisliga B 4 hat nun der VfL Oberbieber beste Chancen auf die Meisterschaft. Und auch der FV Engers II hofft wieder auf den Aufstieg in die A-Klasse.

In der Fußball-Kreisliga B 4 ist eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen gefallen – und das, obwohl Tabellenführer VfL Oberbieber erst am Dienstagabend (20 Uhr) seine Partie gegen den CSV Neuwied austragen wird. Während der Zweitplatzierte VfL Wied Niederbieber erneut Federn ließ, kann sich die Reserve des FV Engers als Drittplatzierter wieder Hoffnung auf Relegationsplatz zwei machen.

SG Maifeld-Elztal II – SV Melsbach 2:1 (1:1)

Die SG Maifeld-Elztal durfte sich dank zweier Oldies im letzten Heimspiel über drei Punkte freuen. Die Führung der Gäste aus Melsbach durch Tom Vulicevic (34.) egalisierte Thomas Reichel in der 45. Minute. Timur Dschuasbaev sorgte mit seinem Last-minute-Treffer in der 90. Minute für den Dreier. „Das war ein versöhnlicher Abschluss, nachdem wir in den letzten beiden Partien nicht die gewünschte Leistung gezeigt hatten“, befand Maifeld-Elztals Trainer Simon Mayer. Gästecoach Karl-Heinz Loose sagte: „Man merkt, dass die Luft raus ist, zumal wir personell auf dem Zahnfleisch gehen.“

Sportfreunde Miesenheim – SSV Heimbach-Weis II 6:0 (2:0)

Im vorerst letzten Heimspiel als eigenständige Mannschaft haben die Sportfreunde Miesenheim ihren treuen Zuschauern und dem scheidenden Trainerduo Jan Hawel/Christian Trapp einen gelungenen Abschluss geboten. Gegen die Reserve aus Heimbach-Weis avancierte Kapitän Pascal Pfeiffer mit drei Toren (11., 38., 90.) zum Mann des Tages. Burim Zeneli (55.), Aaron Patschula (66.) und Lukas Degen (72.), der ebenfalls nach der Saison seine Karriere beenden wird, trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. „Es war für den gesamten Verein ein sehr emotionales Spiel, welches wir mit dem entsprechenden Erfolgserlebnis beenden konnten“, gab Hawel zu Protokoll. SSV-Coach Andre Welter meinte: „Ein gebrauchter Tag, der uns aber nicht umwirft.“

SG Feldkirchen/Hüllenberg – VfL Wied Niederbieber 2:0 (0:0)

Der Tabellenzweite aus Niederbieber hat zum zweiten Mal in Folge gepatzt und somit die Tür zur Meisterschaft für den Ligaprimus VfL Oberbieber, der am Dienstag sein Nachholspiel absolviert, weit geöffnet. Auf dem Hüllenberger Rasen sorgten Tim Schönhals (55.) und Benjamin Oster (68.) für kollektiven Jubel, aufseiten der Gäste herrschte dagegen blankes Entsetzen. VfL-Coach Christian Roscher ging mit seinem Team hart ins Gericht: „Wir sind nicht nur an der fehlenden Effektivität, sondern auch aufgrund der Einstellung mancher Spieler gescheitert.“ Feldkirchens Trainer Stefan Linnig freute sich über drei Punkte in seinem letzten Heimspiel: „Der Sieg geht absolut in Ordnung, wir haben eine starke Leistung gezeigt.“

SG Neuwied – FC Plaidt II 3:0 (1:0)

Keine Probleme hatte die SG Neuwied in ihrem Heimspiel mit den Gästen der Plaidter Reserve. Mohammed Assali (36.) in Halbzeit eins sowie Muslim Dautor (72.) und Muhamed Ibishi (79.) im zweiten Durchgang schossen die Hausherren zu einem ungefährdeten Dreier. „Wir hatten jederzeit die Spielkontrolle und haben lediglich eine gute Chance der Gäste zugelassen“, urteilte der Neuwieder Trainer Hakan Karaman. FC-Coach Philipp Pohl war nicht gänzlich unzufrieden: „Wir haben uns ordentlich verkauft.“

TuS Hausen – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 6:5 (4:1)

Ein ebenso turbulentes wie spannendes Duell lieferten sich der TuS Hausen und die Gäste aus Hambuch, Kaifenheim und Brohl. Nachdem die Hausherren zur Pause bereits mit 4:1 führten und wie der sichere Sieger aussahen, starteten die Gäste im zweiten Durchgang eine Aufholjagd, die am Ende jedoch nicht belohnt wurde. „Wir haben die erste Hälfte verschlafen, dann aber eine starke Reaktion gezeigt“, meinte Hambuchs Trainer Stephan Schikora. TuS-Coach Dominik Ihle sagte: „Wir haben es unnötig spannend gemacht, der Sieg ist aber insgesamt verdient.“

Torfolge: 1:0 Nils Schmidtke (5.), 2:0 Lars Hitzing (16.), 3:0 Schmidtke (23.), 4:0 Dennis Chesler (39.), 4:1 Levin Wey (40.), 5:1 Hitzing (46.), 5:2, 5:3 Dominik Johann (50., 54.), 5:4, 5:5 Wey (70., 75.), 6:5 Hitzing (87.).

FV Engers II – SV Ruitsch-Kerben 11:0 (9:0)

Der FV Engers II ist zurück im Rennen um Relegationsplatz zwei. Durch die beiden Niederlagen des VfL Wied Niederbieber hat sich die Oberligareserve bis auf einen Punkt auf Niederbieber herangearbeitet. Am letzten Spieltag könnte bei einem Sieg und einem weiteren Ausrutscher des Konkurrenten der Traum vom direkten Durchmarsch in die A-Klasse Wirklichkeit werden. Gegen das abgeschlagene Ligaschlusslicht führten die Hausherren bereits zur Pause mit 9:0, ehe man es in den zweiten 45 Minuten ruhiger angehen ließ. „Wir haben die Pflichtaufgabe gelöst, wissen aber, das Ergebnis einzuschätzen“, befand der Engerser Trainer Torsten Gollnow. Torfolge: 1:0 Daniel Kaposi (3.), 2:0 Zellhan Rexha (4.), 3:0 Henry Greiner (8.), 4:0 Kaposi (13.), 5:0 Timo Telocka (29.), 6:0 Greiner (30.), 7:0 Telocka (34.), 8:0 Eljvir Bajra (38.), 9:0 Rexha (40.), 10:0 Björn Kremer (74.), 11:0 Greiner (87.).