Das Meisterschaftsrennen in der Fußball-Kreisliga B 4 bleibt spannend. Am Wochenende kann der am vergangenen Wochenende entthronte VfL Wied Niederbieber im Auswärtsspiel bei der SG Feldkirchen/Hüllenberg vorlegen, da der neue Spitzenreiter VfL Oberbieber sein Spiel gegen den CSV Neuwied erst am kommenden Dienstag austragen wird. Bei den Sportfreunden Miesenheim deuten sich hingegen Neuerungen für die kommende Spielzeit an. Bei den Nachholspielen unter der Woche setzte es jeweils deutliche Siege für die Auswärtsmannschaften.

SV Melsbach – CSV Neuwied 1:4 (0:2)

Tore: 0:1 Julian Penner (30.), 0:2 Michael Wolf (28.), 0:3 Joey Wolf (50.), 1:3 Luca Schaback (51.), 1:4 J. Wolf (90.).

SG Maifeld-Elztal II – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 0:5 (0:2)

Tore: 0:1 Jakob Bergmaier (23.), 0:2 Lukas Mohr (41.), 0:3 Marc Schikora (51.), 0:4 Simon Spies (57.), 0:5 Levin Wey (76.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Maifeld-Elztals Vladut Neculaes (50. Notbremse).

SG Maifeld-Elztal II – SV Melsbach (Fr., 20 Uhr)

Unter der Woche haben beide Mannschaften ihr Nachholspiel verloren. Vor allem die 0:5-Heimpleite der SG Maifeld-Elztal II liegt deren Trainer Simon Mayer noch schwer im Magen: „Wie wir uns die letzten beiden Begegnungen gegen wohlgemerkt schlagbare Gegner präsentierten, gefällt mir überhaupt nicht. Ich hoffe, dass wir den Schalter im letzten Heimspiel umlegen können.“ Gästecoach Karl-Heinz Loose sagt: „Es wird Zeit für die Sommerpause, personell laufen wir auf der letzten Rille.“

Sportfreunde Miesenheim – SSV Heimbach-Weis II (Sa., 13 Uhr)

Es ist nicht nur das letzte Heimspiel der Sportfreunde Miesenheim in dieser Saison, sondern aller Voraussicht nach auch das letzte als eigenständiger Verein. Die Planungen für eine Spielgemeinschaft mit dem Nachbarn SC Saffig laufen auf Hochtouren, Vollzug kann aber noch nicht vermeldet werden. Bei den bereits abgestiegenen Gästen hofft Trainer Andre Welter an den Sieg der Vorwoche anknüpfen zu können: „Der Dreier hat der gesamten Mannschaft gutgetan, vielleicht geht ja auch was in Miesenheim.“

SG Feldkirchen/Hüllenberg – VfL Wied Niederbieber (So., 14.30 Uhr)

Kann der VfL Wied Niederbieber die Tabellenführung zumindest für das Wochenende zurückerobern? Nach der Niederlage gegen Engers II haben die Gäste die Ligaspitze an Lokalrivale Oberbieber abgeben müssen, da diese ihr Spiel jedoch erst am Dienstag absolvieren, könnte Niederbieber mit einem Sieg in Feldkirchen vorlegen. „Wir haben es weiterhin selbst in der Hand. Die Mannschaft hat in der Trainingswoche eine gute Reaktion gezeigt, allerdings wissen wir auch, dass uns Feldkirchen im Derby sicher nichts schenken wird“, erklärt VfL-Coach Christian Roscher.

SG Neuwied – FC Alemannia Plaidt II (So., 15 Uhr)

Beide Mannschaften können im Saisonendspurt noch mindestens einen Tabellenplatz gutmachen. Nach der 0:7-Pleite der Vorwoche möchte sich die Plaidter Reserve wieder rehabilitieren. „Wir wollen mit einer guten Leistung eine Reaktion zeigen“, bestätigt FC-Coach Philipp Pohl. Der Neuwieder Trainer Hakan Karaman sagt: „Wir wollen im letzten Heimspiel unbedingt einen Sieg einfahren und an die gute Vorstellung der Vorwoche anknüpfen.“

TuS Hausen – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl (So., 15 Uhr)

Sowohl der TuS Hausen als auch die Kombinierten aus Hambuch, Kaifenheim und Brohl sind derzeit in bestechender Form. Gästetrainer Stephan Schikora hätte gegen einen neuerlichen Auswärtssieg nichts einzuwenden: „Wir waren gegen Maifeld-Elztal sehr effektiv und haben vollkommen verdient gewonnen. In Hausen würden wir gerne den vierten Sieg in Folge einfahren.“ TuS-Coach Dominik Ihle hat ebenfalls eine Mini-Serie zu verteidigen: „Nach den beiden deutlichen Siegen gegen Ruitsch-Kerben und Plaidt II wollen wir die gute Form bis zum Saisonende halten. Da wir derzeit kaum Verletzte haben und dadurch eingespielter sind, läuft es auch in den Spielen besser.“

FV Engers II – SV Ruitsch-Kerben (So., 15.30 Uhr)

Eine klare Rollenverteilung herrscht bei der Begegnung des Dritten FV Engers und dem Tabellenletzten vom Maifeld. Rein rechnerisch wäre bei den Hausherren sogar noch der zweite Tabellenplatz erreichbar, bei vier Punkten Rückstand sind die Aussichten aber nicht wirklich vielversprechend. Der Engerser Trainer Torsten Gollnow will dennoch nichts unversucht lassen: „Wir wollen unsere Hausaufgaben erledigen und schauen dann, ob das Führungsduo patzt. Unabhängig davon bin ich aber mit der Saison schon jetzt zufrieden.“