In der Fußball-Kreisliga B 4 hat es am Wochenende eine Überraschung gegeben. Und nun gibt es einen neuen Spitzenreiter

In der Fußball-Kreisliga B 4 hat es am Wochenende einen Wechsel an der Spitze gegeben. Der VfL Wied Niederbieber profitierte vom Patzer des VfL Oberbieber, der beim TuS Hausen baden ging. Im Tabellenkeller hat sich der SSV Heimbach-Weis II einen wichtigen Sieg gegen Schlusslicht Ruitsch-Kerben gesichert.

SV Ruitsch-Kerben – SSV Heimbach-Weis II 2:6 (0:2)

Die Reserve des SSV Heimbach-Weis hat den Kellergipfel deutlich für sich entschieden und den direkten Wiederabstieg des SV Ruitsch-Kerben wohl besiegelt. SSV-Coach Andre Welter schöpft nach dem Sieg hingegen wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib: „Das war das erhoffte Erfolgserlebnis. Der Sieg war nie in Gefahr.“ Torfolge: 0:1 Daniel Schmitz (13.), 0:2 Christopher Pfleger (18.), 0:3 Maximilian Krechel (50. Eigentor), 0:4 Andre Ganzer (61.), 1:4 Fabian Monreal (83.), 1:5 Ganzer (84.), 1:6 Marco Kappelmaier (88.), 2:6 Morten Münch (89.).

FC Alemannia Plaidt II – SG Hambuch/Kaifenheim 0:1 (0:1)

Durch den Sieg des SSV Heimbach-Weis und der eigenen Niederlage gegen Hambuch/Kaifenheim ist der Druck auf die Plaidter Reserve gestiegen. Die Gäste haben sich durch den zweiten Sieg in Folge frühzeitig auch von den letzten Abstiegssorgen entledigt. Das Tor des Tages markierte Lukas Bergmaier am Plaidter Pommerhof bereits in der elften Minute.

„Das Spiel muss ich erst einmal verdauen, ich dachte, wir wären weiter“, urteilte FC-Coach Philipp Wolf. Gästetrainer Stephan Schikora sagte: Das war ein reiner Arbeitssieg, den wir gerne mitnehmen.„

VfL Wied Niederbieber – SV Melsbach 2:0 (1:0)

Der VfL Wied Niederbieber hat die Tabellenspitze erobert und profitierte bei eigenem Sieg von der Niederlage des Lokalrivalen aus Oberbieber. Marvin Kaap (17.) und Thamy Aurand (84.) schossen ihre Farben zum verdienten Heimerfolg gegen Melsbach. „Wir haben fast nichts zugelassen und genießen die Momentaufnahme“, zeigte sich VfL-Coach Christian Roscher zufrieden. Melsbachs Trainer Karl-Heinz Loose meinte: „Wir haben gut dagegengehalten und gerade defensiv eine ansprechende Leistung gezeigt.“

TuS Hausen – VfL Oberbieber 3:0 (1:0)

Durch eine überraschend deutliche Niederlage beim TuS Hausen muss Oberbieber den Platz an der Sonne räumen. Nils Schmidtke (3.), Lars Hitzing (49.) und Michel Rasbach (84.) schossen die Hausherren zum hochverdienten Heimsieg. Gästetrainer Markus Podehl war bedient: „Eine katastrophale Leistung der gesamten Mannschaft, Hausen hat uns den Schneid abgekauft.“ TuS-Coach Dominik Ihle freute sich: „Wir haben endlich einmal unser volles Potenzial ausschöpfen können.“

SG Neuwied – Sportfreunde Miesenheim 4:1 (1:1)

Eine Halbzeit lang begegneten die Gäste aus Miesenheim der favorisierten SG Neuwied auf Augenhöhe, ehe in der zweiten Halbzeit die Kräfte schwanden. Die Führung der Sportfreunde durch Lukas Degen (25.) egalisierte Maurice Barein nach 38 Minuten. Mohammed Assali (49.), Djamal Ouro-Djeri (60.) und Yasin Altunkaya (76.) sorgten in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse.

„Wir haben die Ruhe bewahrt und konnten nach der Pause noch einen Gang höher schalten“, bilanzierte Neuwieds Trainer Hakan Karaman. Miesenheims Trainer Jan Hawel sah es ähnlich: „Wir haben es nicht geschafft, das Laufpensum der ersten Hälfte in Durchgang zwei aufrechtzuerhalten.“

SG Feldkirchen/Hüllenberg – CSV Neuwied 1:2 (0:0)

Der CSV Neuwied hat das Verfolgerduell gegen Feldkrichen/Hüllenberg für sich entschieden und bleibt somit weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Felix Dyck (61.) und Matthäus Hübert (75.) schossen die Gäste in Front, der Anschlusstreffer von Predrag Vucic in der vierten Minute der Nachspielzeit kam zu spät. „Der Gegner wollte den Sieg heute einfach mehr“, haderte Feldkirchens Trainer Stefan Linnig. CSV-Coach Tobias Krebs zeigte sich dagegen hochzufrieden: „Endlich konnten wir auch einmal ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten gewinnen.“

FV Engers II – SG Maifeld-Elztal II 4:0 (1:0)

Eine Halbzeit lang ärgerten ersatzgeschwächte Gäste die favorisierte Engerser Oberligareserve. Das 1:0 durch Goran Naric fiel mit dem Pausenpfiff, ehe es in den zweiten 45 Minuten einseitiger wurde. Henry Greiner (65., 73.) und erneut Naric (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Wir sind gegen einen guten Gegner geduldig geblieben und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, jubelte der Engerser Trainer Torsten Gollnow. Gästetrainer Simon Mayer nahm seine Mannschaft in Schutz: „In der Startelf standen heute bei uns acht Mann, die über 30 sind. Dafür haben wir es lange Zeit gut gemacht, am Ende hat sich aber die hohe Qualität des Gegners verdient durchgesetzt.“