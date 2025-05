Die Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga B 4 sind gefallen, die Saison beendet. Der VfL Wied Niederbieber folgt Meister VfL Oberbieber ins Kreisligaoberhaus und wird in der kommenden Saison erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten A-Klasse spielen. Generell war es ein torreicher letzter Spieltag, da in sieben Partien insgesamt 50 Tore gefallen sind.

SV Melsbach – Spfr Miesenheim 0:1 (0:0)

Auf dem Melsbacher Kunstrasen haben die Sportfreunde Miesenheim in ihrem vorerst letzten Spiel als eigenständiger Verein einen Sieg eingefahren. Burim Zeneli markierte in der 72. Minute das Tor des Tages. „Ein versöhnlicher Abschluss, vor allem weil die gesamte Mannschaft den Sieg wollte“, freute sich Miesenheims Trainer Jan Hawel. Melsbachs Trainer Karl-Heinz Loose sagte: „Wir sind froh, dass jetzt Sommerpause ist und wir regenerieren können, denn personell waren die letzten Wochen wirklich schwierig.“

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – SG Neuwied 5:5 (3:1)

Beide Mannschaften konnten jeweils eine bessere Halbzeit für sich beanspruchen, sodass die Partie mit einem gerechten Unentschieden endete. Hambuchs Trainer Stephan Schikora eröffnete den Torreigen bereits in der ersten Minute und markierte in der 32. Minute das zwischenzeitliche 3:1, ehe sich die Gäste aus Neuwied nach dem Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit immerhin noch in ein Unentschieden erarbeiteten. „Insgesamt war es eine aus unserer Sicht zufriedenstellende Saison“, gab Neuwieds Trainer Hakan Karaman zu Protokoll. Hambuchs Trainer Schikora sagte: „Am Ende wurde es noch etwas hektisch, die Punkteteilung geht aber in Ordnung.“

Torfolge: 1:0 Schikora (1.), 2:0 Levin Wey (11.), 2:1 Labinot Rizvanaj (22.), 3:1 Schikora (32.), 3:2 Mohammed Assali (50.), 3:3 Maurice Barein (70.), 4:3 Calvin Ungers (73.), 4:4 Kayra Mutlu (75.), 4:5 Muslim Dautor (90.+2), 5:5 Lars Weber (90.+6)

SV Ruitsch-Kerben – SG Feldkirchen/Hüllenberg 0:4 (0:0)

Auf dem Ruitscher Hartplatz hat Feldkirchens Stürmer Predrag Vucic durch einen Viererpack (65., 72., 80., 81.) seine eigene Ausbeute auf 35 Saisontreffer ausgebaut und ist dadurch in der ligaweiten Torschützenliste doch noch an Oberbiebers Robin Halfmann (34 Tore) vorbeigezogen. „Wir konnten sowohl unseren Trainer Stefan Linnig als auch Moritz Gerlitzki und Adrian Dott gebührend verabschieden“, freute sich der Co-Trainer der Gäste, Oliver Schuh.

SSV Heimbach-Weis II – TuS Hausen 0:9 (0:5)

Der TuS Hausen beendet die Saison mit einer Serie von vier Siegen in Folge. Bei Absteiger Heimbach-Weis II avancierte einmal mehr Stürmer Lars Hitzing mit sechs Toren (10., 11., 11., 28., 50., 60.) zum Mann des Tages, zudem gelang auch Kevin Schulz ein Hattrick (20., 55., 79.).

„Das Spiel hat gezeigt, dass wir gut daran tun, uns in der C-Klasse neu zu sortieren“, befand SSV-Coach Andre Welter. Gästetrainer Dominik Ihle meinte: „Wir sind gegen Ende der Saison ins Rollen gekommen und wollen diesen guten Lauf in der neuen Saison fortsetzen.“

VfL Wied Niederbieber – VfL Oberbieber 6:0 (1:0)

Der VfL Wied Niederbieber hat sich durch einen fulminanten Heimsieg gegen den bereits feststehenden Meister VfL Oberbieber den zweiten Tabellenplatz gesichert, welcher aufgrund des ligaüberschreitenden Punktequotienten zum Aufstieg in die A-Klasse berechtigt. Fünf Tore von Thamy Aurand (45., 75., 83., 86., 90.) und Thierno Rothhämmel (48.) sorgten für kollektiven Jubel bei den Hausherren.

„Am Ende wurde es etwas zu deutlich, allerdings interessieren heute ohnehin nur die drei Punkte. Die Mannschaft hat die gehoffte Reaktion gezeigt und sich den Aufstieg redlich verdient“, jubelte Niederbiebers Trainer Christian Roscher.

FC Plaidt II – FV Engers II 4:4 (2:0)

Aufgrund des überraschenden Remis hätte die Reserve des FV Engers selbst bei Oberbieberer Schützenhilfe maximal ein Entscheidungsspiel um Platz zwei erzwingen können. Am Plaidter Pommerhof lag die FC-Reserve nach Toren von Arian Talamisi (14.), Janis Ax (22.) und Sven Berger (47.) bereits mit 3:0 in Führung, ehe Engers doch noch ins Spiel fand und durch Eljvir Bajra (59.), Natdanai Wester (68.) und Zellhan Rexha (76.) ausglich. Nach der erneuten Führung der Alemannen durch Feras Shameh (86.) gelang Marc Teschner in der sechsten Minute der Nachspielzeit immerhin noch der Ausgleich.

„Glückwunsch an Niederbieber, wir haben trotz des knapp verpassten Aufstieges eine starke Saison gespielt“, zeigte sich der Trainer der Engerser Reserve, Torsten Gollnow, als fairer Sportsmann. FC-Coach Philipp Pohl meinte: „Vor dem Spiel wurde bereits gemunkelt, dass wir abgeschossen werden würden. Stattdessen haben wir jedoch die beste Saisonleistung gezeigt.“

CSV Neuwied – SG Maifeld-Elztal II 11:1 (5:1)

Der CSV feierte am letzten Spieltag ein Schützenfest und deklassierte überforderte Gäste vom Maifeld auf dem Kunstrasen in Feldkirchen. Neben Dreierpacks von Lucas Krahn (24., 32., 38.) und Michael Wolf (52., 55., 66.) durften sich auch Julian Penner (7.), Tom Görzen (35.), Marvin Görzen (79.) und Joey Wolf (84., 87.) in die Torschützenliste eintragen. Für die Gäste traf Vladut Necuales zum zwischenzeitlichen 1:1 (14.).

„Ein bitterer Abend, der aber nicht über eine insgesamt ordentliche Saison hinwegtäuschen soll“, befand Simon Mayer in seinem letzten Spiel als Trainer der Maifeld-Elztaler Reserve. CSV-Coach Tobias Krebs war dagegen hochzufrieden: „Der Saisonabschluss ist uns gelungen, wir haben richtig schöne Tore herausgespielt.“