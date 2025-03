Drei Spiele, drei Niederlagen: Das heimische Trio in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B ging am 19. Spieltag komplett leer aus und rangiert einträchtig vor den beiden Abstiegsplätzen.

Der Kampf um den Verbleib geht für die Osterspaier Reserve und ihre Nachbarn aus Braubach und Lahnstein nach Niederlagen weiter. Im letzten Viertel der Runde müssen nun Butter bei die Fische.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II - SV Waldesch 1:4 (0:2). In einer kampfbetonten Partie erwies sich der Gast als effektiver. „Es ist jede Woche dasselbe. Wir nehmen uns zwar viel vor, bekommen es aber zurzeit nicht umgesetzt“, monierte FSV-Coach Denys Ernst. xx. Schiedsrichter: Philipp Renger. Tore:0:1, 0:2 beide David Berwanger (24., 45,), 0:3 Adrian Debus (49.), 1:3 Excellent Osahon Edobor (60.), 1:4 David Berwanger (90.). Gelb-Rote Karte: Felix Lehmler (40., FSV Osterspai, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 80.

TV Winningen - FSV RW Lahnstein 3:0 (1:0). Nachdem die Gäste an der Mosel recht gut in die Partie gefunden hatten, kassierten sie das laut Trainer Norman Stenzel umstrittene 0:1. Der nicht genutzte Strafstoß versetzte den Rot-Weißen dann den vorentscheidenden Nackenschlag. „Da konnten wir uns dann nicht mehr richtig aufraffen, sondern hatten eher mit Kleinigkeiten und strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters zu kämpfen“, so Stenzel, der gleich den Blick wieder nach vorne richtete. „Jetzt kommen die Spiele, die wir gewinnen müssen.“ Schiedsrichter: Stefan Heyer. Tore: 1:0 Noah Heuser (39.), 3:0 Christopher Berg (72.), 3:0 Noah Heuser (89.). Besonderheit: VIon-Vladut Purcariu (FSV RW Lahnstein) verschießt Elfmeter (65.). Zuschauer: 30.

SV Braubach - FC Metternich III 0:3 (0:1). Das klare Resultat spiegelte keineswegs die Kräfte im Alten Gahnert wider. „Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel mit Großchancen auf beiden Seiten. Uns fehlte aber das nötige Spielglück. Zudem waren die Metternicher vor allem zum Ende hin verbissener als wir. Das Ergebnis ist in jedem Fall zu hoch ausgefallen“, resümierte SVB-Coach Björn Schmitz. Schiedsrichter: Denis Engel. Tore:0:1 Martin Mehlem (42.), 0:2 Dominik Treis (53.), 0:3 Nico Urbatzka (70.). Zuschauer: 75.