24. Spieltag in der B3 Neuwied, Feldkirchen und Linz II treten souverän auf Daniel Korzilius 10.05.2026, 18:45 Uhr

i Die SG Neuwied ist Meister der Kreisliga B3 - und schlug am Wochenende die SG Ellingen II souverän mit 6:2. Jörg Niebergall

Die Spitzenteams der Kreisliga B3 ließen am 24. Spieltag nicht viel anbrennen. So besiegte etwa Meister SG Neuwied die SG Ellingen klar mit 6:2.

Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 haben die Spitzenteams die Muskeln spielen lassen und deutliche Siege eingefahren: Der Meister SG Neuwied besiegte die SG Ellingen II mit 6:2, bei den 6:0-Siegen der SG Feldkirchen bei der SG St. Katharinen II und des VfB Linz II gegen den SV Windhagen II trugen sich jeweils sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.







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