Die Spitzenteams der Kreisliga B3 ließen am 24. Spieltag nicht viel anbrennen. So besiegte etwa Meister SG Neuwied die SG Ellingen klar mit 6:2.
Lesezeit 3 Minuten
Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 haben die Spitzenteams die Muskeln spielen lassen und deutliche Siege eingefahren: Der Meister SG Neuwied besiegte die SG Ellingen II mit 6:2, bei den 6:0-Siegen der SG Feldkirchen bei der SG St. Katharinen II und des VfB Linz II gegen den SV Windhagen II trugen sich jeweils sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.