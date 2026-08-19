Nach drei Stunden Vorgespräch war Ingo Neuhaus überzeugt, mit der SG Hemmerich einiges bewegen zu können. Der Saisonstart ist geglückt. Doch wo soll die Reise hingehen für das Team aus der Kreisliga B2. Der Trainer gibt Einblicke.
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Ingo Neuhaus ist im Kreis Westerwald/Sieg schon bei einigen Vereinen herumgekommen. Nach dem eher kurzen Kapitel in der Bezirksliga Ost bei der SG Müschenbach/Hachenburg zu Beginn der vergangenen Saison hat er als Trainer nun die SG Hemmerich Rotenhain in der Kreisliga B2 übernommen – und einen guten Start hingelegt.