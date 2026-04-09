Kellerduell in Bodendorf Neuausrichtung? Trainer Mayer tritt sofort zurück Lutz Klattenberg 09.04.2026, 14:05 Uhr

i Der Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz (weiße Trikots) will seinen Vorsprung an der Tabellenspitze behalten. Jörg Niebergall

Spannung in der Kreisliga Staffel B7 – Trainerwechsel, Sperren und der Kampf um die Tabellenspitze: Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz steht unter Druck, die Grafschafter SG lauert. Im Tabellenkeller treten Neuwied und Bodendorf gegeneinander an.

Nach der Osterpause geht es in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 gleich wieder hoch her. Tabellenführer DJK Kruft/Kretz erwartet die Verfolger der Grafschafter SG. Die SG Niederzissen/Wehr will mit einem Heimsieg gegen die SG Landskrone Heimersheim II weiter ganz oben mitmischen.







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