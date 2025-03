In der Fußball-Kreisliga B1 steht die SG Neitersen/Altenkirchen II nach 18 Spielen mit 13 Punkten auf dem 13. und damit ersten Abstiegsrang. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt drei Punkte. Am Sonntag, 12.30 Uhr, trifft die SG auf den SV Adler Derschen, der derzeit fünf Punkte Vorsprung auf die Kombinierten aus dem Wiedbachtal und der Kreisstadt besitzt – ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenverbleib. Trainer Fabian Held fordert „vollen Ehrgeiz und Motivation‘‘. Außerdem betont er die Bedeutung eines erfolgreichen Starts in die entscheidenden Wochen der Saison und gibt Einblick in die aktuelle Lage seiner Mannschaft.

Was lief bisher gut in der Saison und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Entwicklung?

Dadurch, dass unsere Mannschaft letzte Saison noch die dritte Mannschaft war, wussten wir, dass es eine schwierige Saison wird. Wir hatten Höhen und Tiefen, stehen aber noch so da, dass wir zufrieden sein können. Wir befinden uns auch noch in der Nähe zu den Nichtabstiegsplätzen und auch wenn die Situation herausfordernd ist, Aufgeben ist keine Option.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Die Trainingsbeteiligung lässt zu wünschen übrig. Im Austausch mit anderen Trainerkollegen merkt man, dass es besonders bei jungen Mannschaften eine Herausforderung ist. Auch die Zielsetzung einiger Spieler müsste sich verbessern – mehr Ehrgeiz und Motivation wären wünschenswert. Wenn die Jungs da sind, ziehen sie auch gut mit, aber die Anzahl der Anwesenden ist nicht optimal.

Was macht die SG Neitersen/Altenkirchen II aus?

Unser Team zeichnet sich durch einen starken Zusammenhalt aus. Zudem ist die zweite Mannschaft ein Sprungbrett für junge Spieler aus der A-Jugend, die sich zeigen und uns verstärken wollen. Gleichzeitig helfen auch manchmal Alte-Herren-Spieler aus, die Lust haben, mit den Jungs zu kicken. Das zeigt, dass die Mannschaft intakt ist und von engagierten Spielern lebt.

Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, über diese Saison hinaus in der Kreisliga B1 zu verbleiben?

Ich sehe unsere Chancen bei 50:50. Momentan haben die Kroppacher das Momentum auf ihrer Seite (der FSV liegt mit drei Punkten mehr als Neitersen II auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, Anmerkung der Redaktion). Wir sind punktgleich mit dem SV Adler Niederfischbach und haben noch direkte Duelle gegen die SG Offhausen/Herkersdorf/Harbach und dem SV Adler Derschen. Wenn wir das Sechs-Punkte-Spiel am Sonntag gewinnen, sind wir wieder an Derschen dran. Die letzten Ergebnisse zeigen, dass in dieser Klasse alles möglich ist.

Vervollständigen Sie den Satz: Bei einem Klassenverbleib der SG Neitersen/Altenkirchen II…

...wird ein Abend auf der Mannschaftstour auf meine Kosten gehen.

Das Interview führte Jona Wolf