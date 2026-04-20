Nach 2:0-Pausenführung Nauort gibt Kellerduell gegen Kosova II aus der Hand Leon Böckling, Max Buchmayer 20.04.2026, 10:31 Uhr

i Musste nach der Pause noch dreimal hinter sich greifen: Julian Steitz, Torwart der SG Nauort/Ransbach, die eine 2:0-Führung gegen den FC Kosova II verspielte. Marco Rosbach

In der Kreisliga B4 gehört der FC Kosova Montabaur II zu den Gewinnern des Spieltags. Dabei sah es für die Bezirksliga-Reserve zunächst gar nicht gut aus im Spiel bei der zuletzt starken SG Nauort, die dann aber völlig aus dem Tritt kam.

In der Kreisliga B4 hat der FC Kosova II den starken Lauf der SG Nauort gestoppt und drei wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg verbucht. Weiter vorne im Klassement ging die SG Grenzbachtal gegen den Zweiten TV Mülhofen baden.SG Maischeid – SV Weitersburg II 9:1 (3:0).







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