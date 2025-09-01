Die SG Puderbach und der TV Mülhofen sind die Mannschaften der Stunde in der Kreisliga B4. Beide Teams haben alle vier Spiele gewonnen. Die SG Nauort, der SV Niederwerth II und die SG Siershahn sind noch ohne Punkt.

In der Kreisliga B4 haben die Mannschaften aus dem Westerwaldkreis einen schweren Stand.

SG Nauort/Ransbach – FV Engers II 1:2 (1:1). Die Hausherren hielten kämpferisch gut dagegen, standen am Ende aber ohne Punkte da. „Gegen einen erneut guten Gegner haben wir es verpasst, uns für eine vor allem kämpferisch starke Leistung mit einem Punkt zu belohnen“, meinte SG-Trainer Andreas Hundhammer. Tore: 1:0 Björn Ploschke (16.), 1:1 Björn Kremer (44.), 1:2 Timo Telocka (52.).

FC Kosova Montabaur II – SG Maischeid 3:2 (1:2). Die Heimelf drehte die Partie trotz Unterzahl und sicherte sich wichtige Punkte. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung heute, insbesondere nachdem wir 70 Prozent des Spiels zu zehnt gespielt und dieses dann auch noch gedreht haben. Das waren wichtige drei Punkte. Jetzt wird das Pokalspiel unsere nächste Aufgabe“, meinte FC-Coach Valentin Konaj. Tore: 1:0 Abdulmelik Aydin (5.), 1:1 Christian König (18.), 1:2 Dugagjin Thaqi (40.), 2:2 Andi Sejdaj (51.), 3:2 Andi Sejdaj (79.).

SV Niederwerth II – SG Puderbach 1:7 (0:1). Die SG Puderbach feierte einen klaren Auswärtssieg. „Gegen einen sehr tief und mit langen Bällen agierenden Gegner brauchte es Geduld und sicheres Pass- und Positionsspiel. Beides haben wir über die 90 Minuten sehr gut hinbekommen. Dadurch fielen die meisten Tore zwar erst in Durchgang zwei, waren aber am Ende zwangsläufig. Insgesamt ein sehr zufriedenstellendes Spiel unserer Mannschaft, der Sieg war auch in der Höhe verdient“, erklärte SG-Trainer Dirk Gras. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Fabio Licht (23., 57., 60.), 1:3 Marcel Glomb (66.), 1:4 Fabio Licht (68.), 1:5 Filip Fries (80.), 1:6 Noah Henschel (82.), 1:7 Fabio Licht (90.).

SG Augst Eitelborn II – SV Weitersburg II 2:3 (0:1). Die Heimelf zeigte vor allem im ersten Durchgang eine durchwachsene Vorstellung. „Schwache erste Halbzeit, nach Wiederanpfiff sind wir aber gut ins Spiel gekommen und konnten sogar in Führung gehen. Danach haben wir es verpasst, das 3:1 oder 4:1 nachzulegen und verlieren am Ende unglücklich“, zeigte sich Augsts Trainer Dirk Hücking enttäuscht. Tore: 0:1 Colin Püschel (5.), 1:1 Soufiane Chahmat (46.), 2:1 Niklas Winkelmann (61.), 2:2, 2:3 Daniel Leppin (83., 90.).

TV Mülhofen – SG Siershahn/Maxsain/Selters 4:2 (3:0). Nach einem erneuten Sieg bleibt die Bilanz von Mülhofen bisher makellos. „Wir wollten die ersten sein, die gegen Mülhofen etwas mitnehmen. Leider haben wir in der ersten Halbzeit erneut zu leichte und zu viele Gegentore kassiert. Das war hintenraus dann zu viel für etwas Zählbares“, musste SG-Trainer Tim Schenkelberg feststellen. Tore: 1:0 Chame Bedouihech (30.). 2:0 Tugay Arslan (35.), 3:0 Ilker Erdem Kesikci (44.), 4:0 Bryant Emil Perez Silvestre (52.). 4:1 Waldemar Kühl (54.), 4:2 Onur Yilmaz (73.).

Unter der Woche spielten:

SG Haiderbach – SF Höhr-Grenzhausen II 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Maximilian Schwab (4.), 2:0 Linus Pesau (19.), 3:0 Dane Stollenwerk (34.). 4:0 Maximilian Kalski (50.).

FSV Ebernhahn – SG Grenzbachtal 5:2 (0:1). Tore: 0:1 Philipp Radermacher (10.), 1:1 Yannic Köhne (52.), 1:2 Philipp Radermacher (72.), 2:2 Yannic Köhne (75.), 3:2 Fabian Görg (82.), 4:2, 5:2 Luc van Berk (89., 90.).