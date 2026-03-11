Fußball-Kreisliga B5 Nassovia will am Donnerstag einen Dreier vorlegen Stefan Nink 11.03.2026, 09:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Dranbleiben im Kampf um Platz zwei: Die TuS Nassovia Nassau peilt im auf Donnerstag, 20 Uhr, vorgezogenen Spiel der Fußball-Kreisliga B5 gegen ihren Tabellennachbarn SG Bogel/Reitzenhain/Bogel II den siebten Heimsieg an.

In der Fußball-Kreisliga B5 herrscht an der Tabellenspitze gähnende Langeweile. Das liegt an der beeindruckenden Dominanz der Sportfreunde Bad Ems, die sich bis dato 46 von 48 möglichen Punkten gekrallt haben, ihre Konkurrenten reihenweise alt aussehen lassen und gefühlt bereits mit eineinhalb Beinen wieder in der A-Klasse stehen.







