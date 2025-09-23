Fußball-Kreisliga B5 Nassovia trotzt rund 70-minütiger Unterzahl 23.09.2025, 09:16 Uhr

i Während Nieverns Simon Diel (am Ball) auf den Burgwiesen doppelt einnetzte, gelang Corvin Schwenk immerhin der Ehrentreffer für die SG Aar-Einrich. Andreas Hergenhahn

Bei acht Zählern Rückstand läuft die SG Aar-Einrich nach der 1:4-Niederlage bei Primus SG Nievern in der Fußball-Kreisliga B5 der Musik schon frühzeitig hinterher. Am Tabellenende eingenistet hat sich inzwischen A-Liga-Absteiger TuS Singhofen.

Das führende Trio in der Fußball-Kreisliga B5 meisterte am 7. Spieltag die ihm vorgesetzten Aufgaben. Am Tabellenende bejubelte die SG Mühlbachtal II das erste kleine Erfolgserlebnis.SG Mühlbachtal II – FSV Welterod 2:2 (1:0). „Wir haben uns den ersten Punkt redlich verdient“, meinte Mühlbachtals Trainer Rolf Bruchhäuser, und ergänzte.







