Bei acht Zählern Rückstand läuft die SG Aar-Einrich nach der 1:4-Niederlage bei Primus SG Nievern in der Fußball-Kreisliga B5 der Musik schon frühzeitig hinterher. Am Tabellenende eingenistet hat sich inzwischen A-Liga-Absteiger TuS Singhofen.
Das führende Trio in der Fußball-Kreisliga B5 meisterte am 7. Spieltag die ihm vorgesetzten Aufgaben. Am Tabellenende bejubelte die SG Mühlbachtal II das erste kleine Erfolgserlebnis.SG Mühlbachtal II – FSV Welterod 2:2 (1:0). „Wir haben uns den ersten Punkt redlich verdient“, meinte Mühlbachtals Trainer Rolf Bruchhäuser, und ergänzte.