Sturm-Routinier Fabian Nass hat alle drei Tore für den FC Emmelshausen-Karbach III beim 3:1-Derbysieg beim SSV Buchholz zum Auftakt des achten Spieltags in der B Staffel 8 erzielt.
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Der FC Emmelshausen-Karbach III hat den achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 mit einem Derbysieg beim Schlusslicht SSV Buchholz eröffnet. Der FCEK III gewann 3:1 (2:0) und arbeitete sich ins Tabellenmittelfeld (zehn Punkte) vor. Bezirksliga-Leihgabe Fabian Nass avancierte zum Mann des Abends mit drei Toren.