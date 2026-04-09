Von der „grauen Maus“ zum Aufstiegsfavoriten in der neuen Saison? Die SG Honigsessen/Katzwinkel rüstet die Mannschaft, die Neu-Trainer Jens Reifenrath ab Sommer übernehmen wird, mit namhaften Zugängen auf.
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In die laufende Saison der Fußball-Kreisliga B1 startete die SG Honigsessen/Katzwinkel richtig gut. Bis zum neunten Spieltag hielt sich das Team vom Trainer-Duo Mark Zentellini und Marco Karmann in den Top-drei der Liga. Danach folgte Niederlage nach Niederlage, sodass die Honigsessener mittlerweile zur „grauen Maus“ der Liga geworden sind.