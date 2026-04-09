Cousins zurück zu den Wurzeln Namhafte Neuzugänge für Neu-Trainer in Honigsessen Jona Heck 09.04.2026, 13:41 Uhr

i Marco Karmanns (in Grün) Zeit als spielender Co-Trainer bei der SG Honigsessen/Katzwinkel endet nach der Saison im Sommer. Manfred Böhmer/balu

Von der „grauen Maus“ zum Aufstiegsfavoriten in der neuen Saison? Die SG Honigsessen/Katzwinkel rüstet die Mannschaft, die Neu-Trainer Jens Reifenrath ab Sommer übernehmen wird, mit namhaften Zugängen auf.

In die laufende Saison der Fußball-Kreisliga B1 startete die SG Honigsessen/Katzwinkel richtig gut. Bis zum neunten Spieltag hielt sich das Team vom Trainer-Duo Mark Zentellini﻿ und Marco Karmann in den Top-drei der Liga. Danach folgte Niederlage nach Niederlage, sodass die Honigsessener mittlerweile zur „grauen Maus“ der Liga geworden sind.







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