Zwei Nachholspiele stehen am Dienstag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 auf dem Programm, danach ist die Tabelle vor den letzten vier Spieltagen begradigt.

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Ehrbachtal Ney (Di., 19.30 Uhr, in Laudert). Die Zwei-Spiele-Sperre für Patric Muders ist abgelaufen, der Ehrbachtaler Trainer darf in Laudert wieder an der Seitenlinie stehen. Für seine SGE (3. Platz/46 Punkte) geht es darum, mit einem Sieg am Ersten Dickenschied (53 Punkte) und Zweiten Weiler (52) dranzubleiben. Gelingt das nicht, ist der Aufstiegszug für Ehrbachtal abgefahren. Laudert steht als Achter gesichert im Tabellenmittelfeld.

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied (Di., 19.45 Uhr, in Neuerkirch). Die Gastgeber (5.) sind noch ohne Heimniederlage, das soll auch im Nachholspiel in Neuerkirch gegen den Lokalrivalen so bleiben. Gast Unzenberg (7.) liegt nur zwei Plätze, aber 14 Punkte hinter Biebertal. Verteidiger Merlin Lorenz fehlt gesperrt.