Kreisliga B Staffel 8
Nachholspiel in Gering-Kollig, Eifelhöhe zu Gast
Fußball, 2. Bundesliga, Preußen Münster - 1. FC Köln, 13. Spieltag, Preußenstadion. Ein Ball liegt auf regennassem Rasen am Spie
Fußball, 2. Bundesliga, Preußen Münster - 1. FC Köln, 13. Spieltag, Preußenstadion. Ein Ball liegt auf regennassem Rasen am Spie
Bernd Thissen/picture alliance/dpa

Nur ein Nachholspiel steht rund um Ostern in der B Staffel 8 an - und zwar auf der Gering-Kolliger „Alm“. Nach der Osterpause geht es mit dem 20. Spieltag am 10. April weiter.

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In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 stehen sich vor einer kurzen Osterpause am Mittwochabend (19.30 Uhr) noch die Reserve der SG Maifeld-Elztal und die SG Eifelhöhe im Nachholspiel des 19. Spieltags in Gering-Kollig gegenüber. Beide Seiten erwarten ein ausgeglichenes Duell, schließlich liegen die Hausherren (Rang zehn) und die Gäste (Rang sieben) nur vier Zähler in der Tabelle auseinander.

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