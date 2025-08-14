Am zweiten Spieltag der B Staffel 14 greift nun auch die SG Biebertal/Unterkülztal ins Geschehen ein. Am vergangenen Wochenende hatten die Biebertaler noch turnusmäßig spielfrei in der 13-köpfigen Liga.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 stehen am Samstag die Nachbarschaftsduelle Peterswald gegen Strimmig sowie Sohren gegen Hunsrückhöhe Bärenbach im Mittelpunkt. Aufsteiger Bremm II hat spielfrei.

SG Baldenau Hundheim – SV Blankenrath II (Fr., 19.30 Uhr, in Hinzerath). Auf Wiedergutmachung ist die Blankenrather Reserve aus. Erst vor zwei Wochen unterlag die Mannschaft von Alexander Meurer im Mosel-Pokal mit 1:2, nachdem man in der Nachspielzeit den K.o.-Schlag verpasst bekam. „Wir wollen uns revanchieren“, kündigt Meurer an und hofft, an die gute Form vom 5:2-Sieg zum Auftakt gegen Bell anknüpfen zu können.

FC Peterswald-Löffelscheid – SV Strimmig (Sa., 17 Uhr). „Das Spiel gegen Strimmig ist für uns das Derby“, stellt Michael Münster, Verantwortlicher beim FCP, die Bedeutung der Partie gegen Strimmig heraus. Er hofft, dass „allen der Derbycharakter klar ist und es dementsprechend auch hergeht“. Personell kann Peterswald wieder auf Alex Boehnlein und Andreas Fuchs zurückgreifen, muss aber auf den verletzten Boris Aust verzichten. Auf der Gegenseite will Strimmigs Trainer David Angsten nach dem 8:0 gegen Sohren die gute Form seines Teams bestätigen. „Wir stellen uns auf ein umkämpftes Derby ein“, so Angsten, der vor allem vor der Offensive des Gegners warnt: „Dabei müssen wir auf der Hut sein, sie nicht durch individuelle Unkonzentriertheiten ins Rollen zu bringen.“

SG Sohren/Büchenbeuren – SG Hunsrückhöhe (Sa., 19.15 Uhr, in Sohren). Mit Personalsorgen kämpft weiterhin die SG Sohren vor dem Derby gegen Hunsrückhöhe. Auch deswegen ging der Auftakt mit 0:8 in Strimmig sang- und klanglos daneben. Trainer Max Rothenbach blickt auch auf die anstehende Aufgabe eher verhalten. „Wir haben weiterhin einige Urlauber und Verletzte. Ich glaube, es wird wieder ein schwieriges Spiel“, so seine knappe Einschätzung der Lage. Im Pokal standen sich beide Teams vor zweieinhalb Wochen in Belg gegenüber, da gewann Hunsrückhöhe mit 5:1.

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz – SV Gonzerath (So., 14.30 Uhr, in Bell). Auf die laut Trainer Klaus Vogt „Katastrophe“ am Samstag beim 2:5 gegen Blankenrath II folgte am Mittwoch ein überraschender 2:1-Pokalerfolg gegen Titelverteidiger und A-Klässler Dickenschied. „Das war eine komplette 180-Grad-Wende“, staunte Vogt, der trotz eines Kaders von nur 13 Mann eine deutliche Leistungssteigerung sah. Gegen Gonzerath sieht er sein Team aber wieder als Außenseiter an. „Das ist eine richtig gute Truppe. Das wird für uns eine Hausnummer“, zollt Vogt dem Gegner Respekt. Er hofft auf eine ähnliche Tagesform wie im Pokal, muss dabei aber auf die verletzten Jens Haubrich und Johannes Berg verzichten. Dafür ist Ole Wendling aus dem Urlaub zurück.

SG Kastellaun/Uhler – DJK Morscheid (So., 14.30 Uhr, in Uhler). Vor einem Sprung ins kalte Wasser steht Frank Hartmann, Trainer der SG Kastellaun/Uhler, vor dem Spiel gegen Morscheid. „Den Gegner kenne ich überhaupt nicht. Das wird mir diese Saison aber öfter passieren“, schmunzelt er. Er sieht darin kein Problem: „Wir wollen sowieso mehr unser Spiel durchbringen und nicht so viel auf den Gegner schauen.“ Die Urlaubszeit nervt ihn zwar, doch der breite Kader fängt die Ausfälle gut auf. „Wir haben ja auch schon gegen Hunsrückhöhe ohne Sechs gewonnen. Das Gesamtpaket passt einfach besser als letztes Jahr“, zeigt er sich zuversichtlich.

SG Biebertal/Unterkülztal – SV Longkamp (So., 14.30 Uhr, in Biebern). Für Biebertal beginnt die Saison mit dem Heimspiel gegen Abstiegskandidat Longkamp, letzte Woche hatte die Elf von Spielertrainer Sandro Hoffmann noch turnusmäßig spielfrei. „Die Mannschaft ist bereit für unseren Saisonstart“, sagt Hoffmann. Das bisher einzige Pflichtspiel ging im Pokal mit 0:1 gegen A-Klässler Kirchberg II verloren, doch für Hoffmann war der Auftritt am Dienstag ermutigend für den Ligaauftakt: „Jeder, der das Spiel gesehen hat, wird wissen, dass dieses Spiel die falsche Mannschaft gewonnen hat.“