Die SG Hocheifel 23 hat in Daun 3:0 gewonnen und steht kurz vor ihrem Rückrundenziel in der Kreisliga B 12: Drei Punkte benötigt Hocheifel noch dafür.

Die SG Hocheifel 23 hat sich die Chance auf den zweiten Platz in der Fußball-Kreisliga B 12 erhalten. Mit 3:0 (0:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer beim TuS Daun durch.

In der ersten Hälfte hielt der Tabellenvorletzte gut dagegen, beide Seiten hatten Chancen, in Führung zu gehen. Dies blieb jedoch Fadel Hajo vorbehalten, der in 51. Minute das 1:0 für die SG 23 besorgte. Dies war der Auftakt zu einer wilden Phase. Nur acht Minuten später sah Hajo eine viel diskutierte Rote Karte aufgrund einer Tätlichkeit. In Unterzahl bewahrte dann Keeper Marvin Bauer bei einem Foulelfmeter von Levi Dahlem die Hocheifel-SG vor dem Ausgleich (62.).

„Ich denke, dass dies der Knackpunkt war. Damit war die Gegenwehr gebrochen“, meinte Trainer Bauer. Lucas Bergsdorf (78.) und Fabian Hideg (82.) trafen zum 2:0 und 3:0. „Uns fehlen jetzt noch drei Punkte für unser Ziel: 23 Punkte in der Rückrunde. Die wollen wir nun schnellstmöglich holen“, sagte Bauer.