In der Fußball-Kreisliga B 4 verspricht das Aufstiegsrennen weiter Hochspannung. Am kommenden Wochenende stehen drei der ersten vier Teams vor schwierigen Auswärtsaufgaben, der ehemalige Tabellenführer Oberbieber darf dagegen wieder zu Hause ran.

Sportfreunde Miesenheim – FV Engers II (Fr., 19.30 Uhr)

Der FV Engers II hat die Gelegenheit, vorzulegen und zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze zu erobern. Dafür benötigen die Gäste einen Dreier in Miesenheim, was laut Gästecoach Torsten Gollnow alles andere als einfach wird: „Wir spielen auswärts bei einer Mannschaft, die einige qualitativ hochwertige und erfahrene Kicker in ihren Reihen hat. Nichtsdestotrotz wollen wir unseren Lauf fortsetzen und drei weitere Punkte einfahren.“ Miesenheims Trainer Jan Hawel sieht sein Team als krasser Außenseiter: „Engers ist die Mannschaft der Stunde, sodass es eher eine Aufgabe David gegen Goliath wird.“

SSV Heimbach-Weis II – FC Alemannia Plaidt II (So., 12.30 Uhr)

Der zweite Abstiegsgipfel steht für die Reserve des SSV Heimbach-Weis am Sonntag auf dem Programm. Nach dem Erfolg gegen Schlusslicht Ruitsch-Kerben könnten die Hausherren bei einem weiteren Sieg im so wichtigen Spiel gegen Plaidt II bis auf einen Zähler an den Gegner und den ersten Nichtabstiegsplatz heranrücken. „Nichts anderes ist auch unser Ziel. Mit neuem Selbstvertrauen wollen wir jetzt auch Plaidt schlagen“, zeigt sich SSV-Coach Andre Welter optimistisch. Gästetrainer Philipp Wolf will dagegen den Abstand zum Konkurrenten wahren: „Mehr Sechs-Punkte-Spiel geht nicht, bei einem Sieg haben wir erst einmal Ruhe. Sollten wir aber verlieren, wird es richtig eng.“

CSV Neuwied – VfL Wied Niederbieber (So., 14.30 Uhr)

Der CSV empfängt den neuen Tabellenführer und benötigt zu Hause einen Sieg, um den Kontakt zum Spitzentrio nicht vollends abreißen zu lassen. Die Gäste aus Niederbieber genießen derweil den Platz an der Sonne. „Rang eins ist eine schöne Momentaufnahme, die wir so lange wie möglich aufrechterhalten wollen. Gegen den CSV haben wir uns schon immer schwergetan, weshalb ich mit einer engen Partie rechne“, meint VfL-Coach Christian Roscher, der auf Nico Hein verzichten muss. Bei den Hausherren kehrt Topstürmer Michael Wolf in den Kader zurück: „Niederbieber ist sehr gut unterwegs, jedoch wollen wir die Punkte unbedingt zu Hause behalten“, gibt CSV-Trainer Tobias Krebs zu Protokoll.

SV Melsbach – SV Ruitsch-Kerben (So., 15 Uhr)

Beide Mannschaften sind nach der Winterpause noch ohne Punktgewinn. Während der SV Ruitsch-Kerben durch die Niederlage gegen Heimbach-Weis wohl nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib hat, will Melsbachs Trainer Karl-Heinz Loose das erste Erfolgserlebnis in 2025: „Personell gehen wir weiter auf dem Zahnfleisch, alles andere als ein Sieg wäre aber trotzdem eine Enttäuschung.“

VfL Oberbieber – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl (So., 15 Uhr)

Nach der enttäuschenden Pleite in Hausen hat der VfL Oberbieber die Tabellenführung ausgerechnet an Lokalrivale Niederbieber verloren. Auf heimischem Geläuf will das Team von Trainer Markus Podehl wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, allerdings geht man gewarnt in die Partie gegen die Kombinierten aus Hambuch, Kaifenheim und Brohl, da das Hinspiel mit einem 3:3-Unentschieden endete. „Wir spielen aber zu Hause und haben dort bis auf ein Remis alle anderen Spiele gewonnen. Wir benötigen aber eine klare Leistungssteigerung zur Vorwoche“, meint Podehl. Gästecoach Stephan Schikora sieht dagegen keinerlei Druck bei seinem Team: „Wir sind Außenseiter, und Oberbieber steht unter Zugzwang, deswegen können wir dort nur überraschen.“

TuS Hausen – SG Neuwied (So., 15 Uhr)

Stellt der TuS Hausen nach Oberbieber gleich dem nächsten Topteam ein Bein? Am Sonntag empfangen die Mayener Vorstädter mit der viertplatzierten SG Neuwied eine Mannschaft, die ebenfalls noch berechtigte Hoffnungen im Aufstiegsrennen hegt. Voraussichtlich wird den Hausherren allerdings Topstürmer Lars Hitzing fehlen. TuS-Coach Dominik Ihle hält nichts davon, sich hinten reinzustellen: „Volle Kraft voraus, ich mag es nicht, auf ein Unentschieden oder dergleichen zu hoffen. Neuwied erwarte ich aber gerade offensiv nochmal ein kleines Stück stärker als Oberbieber.“ Bei den Gästen wurde der vergangene Sieg des Gegners registriert. Trainer Hakan Karaman meint: „Mit der Hausener Mannschaft, gegen die wir noch in der Hinrunde gespielt haben, hat diese Mannschaft nicht mehr viel zu tun. Unser Ziel sind aber dennoch ganz klar drei Punkte.“