In der Fußball-Kreisliga B 7 fallen Tore am laufenden Band: DJK Kruft/Kretz kassiert ein 1:6-Debakel, während Grafschafter SG aufschließt. Überraschungen und spannende Wendungen prägen das Titelrennen.
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Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga B 7 wird immer spannender. Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz musste bei der SG Westum/Löhndorf die zweite Niederlage in Folge hinnehmen, die mit 1:6 auch sehr deutlich ausfiel. Die Grafschafter SG nutzte dies und setzte sich knapp mit 1:0 beim FC Plaidt II durch.