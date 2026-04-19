Westum II besiegt Primus 6:1 Nach Krufter Niederlage ist es an der Spitze enorm eng Lutz Klattenberg 19.04.2026, 20:32 Uhr

i Die SG Niederzissen/Wehr (in Rot) löste ihre Auswärtsaufgabe bei der SG Eich souverän und steht nun nur noch einen Punkte hinter Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga B 7 fallen Tore am laufenden Band: DJK Kruft/Kretz kassiert ein 1:6-Debakel, während Grafschafter SG aufschließt. Überraschungen und spannende Wendungen prägen das Titelrennen.

Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga B 7 wird immer spannender. Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz musste bei der SG Westum/Löhndorf die zweite Niederlage in Folge hinnehmen, die mit 1:6 auch sehr deutlich ausfiel. Die Grafschafter SG nutzte dies und setzte sich knapp mit 1:0 beim FC Plaidt II durch.







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