Fußball-Kreisliga B5 Nach gemeinsamem Frühstück die Punkte einkassiert 27.10.2025, 08:02 Uhr

i Jan Becker (hier beim Torschuss) brachte die Reserve aus Altendiez und Gückingen gegen Nassau mit 1:0 in Führung. Am Ende fühlte sich das 3:3 eher wie eine Niederlage an. Andreas Hergenhahn

Schon wieder stand bei Primus Sportfreunde Bad Ems hinten die Null. Fast nur Formsache war da der 11. Dreier im 12. Saisonspiel. Der Vorsprung auf Verfolger SG Nievern beträgt weiterhin acht Zähler.

Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 gab’s klare Siege des Spitzen-Quartetts. Im Tabellenkeller ist der TuS Singhofen unterdessen aufgewacht.SG Altendiez/Gückingen II – TuS Nassau 3:3 (1:0). Nach turbulenter Schlussphase hätte es für die Reserve fast doch noch zum Happy End gereicht, aber Ben Appenzeller scheiterte am Aluminium (90.







