Platzeinweihung in Bachem Nach drei Jahren endet die Walporzheimer Wanderschaft Lutz Klattenberg 14.11.2024, 15:20 Uhr

i Nachdem der SC Sinzig (rechts Daniel Silva Mota) fünf der sechs jüngsten Spiele gewonnen hat, geht es nun zur heimstarken SG Ahrtal. Derweil hat die SG Niederzissen (in Rot) nun unter der Woche 1:1 beim TuS Mayen II gespielt. Am Sonntag erwartet sie nun den Zweiten Kottenheim. Vollrath

Wer geht in der Fußball-Kreisliga B8 als Tabellenführer in die Winterpause? Der Zweikampf zwischen der punktgleichen SG Dernau und dem TuS Kottenheim geht weiter. Derweil wartet auf die SG Walporzheim/Bachem ein großer Tag.

Kreis Rhein/Ahr. In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 8 sind noch zwei Spieltage zu absolvieren, ehe sich die Teams in die Winterpause zurückziehen können. Wer auf Platz eins überwintert, ist noch völlig offen. Die SG Dernau/Mayschoß, die zu Gast in Oberzissen ist, und der TuS Kottenheim, der auf die SG Niederzissen/Wehr trifft, sind punktgleich.

