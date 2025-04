Ozan Altin war in der Kreisliga B7 der Mann des Tages beim Sieg des Tabellenzweiten FC Lion’s in Immendorf. Spitzenreiter SG Horressen legte vor der Pause den Grundstein zum Sieg.

In der Kreisliga B7 hat das Spitzenduo aus Ransbach-Baumbach und Horressen seine Aufgaben gelöst, wenn auch nicht bei beiden alles rund lief. Im Tabellenkeller verpassten die SF Höhr-Grenzhausen II bei einem direkten Konkurrenten einen Befreiungsschlag. Für Schlusslicht TuS Hilgert wird es langsam eng.

FSV Ebernhahn – TV Mühlhofen 1:2 (1:1). In einem umkämpften Spiel musste sich Ebernhahn knapp geschlagen geben. „Es war ein sehr emotionales und ruppiges Spiel, in dem fußballerische Klasse zur Nebensache wurde. Eigentlich waren wir definitiv ebenbürtig, was die Niederlage umso bitterer macht. Momentan fehlt uns einfach das nötige Glück“, haderte FSV-Abteilungsleiter Tobias Kuch. Tore: 1:0 Yacine Oukpedjo (25.), 1:1 Ilker Erdem Kesikci (27., Foulelfmeter), 1:2 Tugay Arslan (58.).

SV Niederwerth II – SF Höhr-Grenzhausen II 0:0. Beim Spiel der zwei abstiegsbedrohten Mannschaften schaffte es keine Seite, den Ball im Netz unterzubringen. Somit verpasst es der SV, in der Tabelle näher an die Gastmannschaft heranzukommen. Auf der anderen Seite hätte sich Höhr-Grenzhausens Reserve mit Sicherheit zwei Punkte mehr gewünscht, um sich etwas mehr Luft zu den Abstiegsplätzen zu schaffen.

TuS Immendorf II – FC Lion‘s Ransbach 2:4 (1:2). „Trotz mehrerer vergebener Chancen und eines unnötigen Rückstands belohnten wir uns für unseren Einsatz und sicherten uns auswärts drei wertvolle Punkte. Ein erfolgreiches Spiel für das gesamte Team und besonders Ozan Altin“, lobte Lion’s-Trainer Selim Yasin Akarsu sein Team und den dreifachen Torschützen. Tore: 1:0 Julian Baier (34.), 1:1 Luca Fox (38.), 1:2, 1:3, 1:4 Ozan Altin (45., 77., 89.), 2:4 Kevin Faria Vieira (90.).

SG Nauort/Ransbach – TuS Hilgert 2:0 (1:0). „Wir haben sehr gut angefangen und sind dementsprechend auch früh in Führung gegangen. Danach ließen wir jedoch mehrere gute Gelegenheiten liegen und wurden von Minute zu Minute schlechter. Wir blieben zwar ohne Gegentor und holten drei Punkte, doch es war ein echt schwaches Spiel von uns“, fasste SG-Trainer Andreas Hundhammer die Partie zusammen. Tore: 1:0 Karsten Schneider (2.), 2:0 Alexander Frank (50.).

SG Horressen-Elgendorf – SG Augst Eitelborn II 4:2 (3:0). Weiterhin marschiert der Tabellenführer aus Horressen durch die Liga. „Die erste Halbzeit war in Ordnung, da konnten wir durch eine Vielzahl an Chancen eine verdiente Drei-Tore-Führung erzielen. In der zweiten Halbzeit war es dann ein sehr zähes Spiel von uns, in dem wir mit unnötigen Fehlern den Gegner zu Gegentoren eingeladen haben“, zeigte sich Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer trotz des Sieges nicht völlig zufrieden. Tore: 1:0 Jonathan Quirmbach (26.), 2:0, 3:0 Alexander Gombert (28., 38.), 3:1 David Weidner (65.), 4:1 Steffen Decker (70.), 4:2 Salvatore Ligorio (87.).