Ihre Anwartschaft heuer ganz vorne mitmischen zu wollen, unterstrich die hochmotivierte TuS Nassovia mit dem überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen Mitkonkurrent FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, der einen herben Dämpfer zu verdauen hat.
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Mit einem beeindruckenden 4:1-Erfolg im Duell der Titelaspiranten gegen die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen setzte die TuS Nassovia Nassau in der Fußball-Kreisliga B5 eine Duftmarke und führt nun punktgleich mit der SG Unterwesterwald das Klassement an. Die Partie der SG Rheinhöhen II gegen die SG Aar-Einrich wurde wegen eines medizinischen Notfalls im Umfeld der Gäste kurzfristig abgesagt und wird vermutlich am Mittwoch, 21.