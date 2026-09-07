Effektive Burgschwalbacher Nach dem ersten TuS-Tor sitzt gefühlt jeder Konter Stefan Nink 07.09.2026, 09:03 Uhr

i Ihor Cherkalin zeigte sich am Freitagabend mal wieder in allerbester Trefferlaune. Der Ukrainer steuerte zum überzeugenden 4:1-Heimsieg der Nassovia gegen die FSV Osterspai nicht weniger als drei Tore bei. Andreas Hergenhahn

Ihre Anwartschaft heuer ganz vorne mitmischen zu wollen, unterstrich die hochmotivierte TuS Nassovia mit dem überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen Mitkonkurrent FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, der einen herben Dämpfer zu verdauen hat.

Mit einem beeindruckenden 4:1-Erfolg im Duell der Titelaspiranten gegen die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen setzte die TuS Nassovia Nassau in der Fußball-Kreisliga B5 eine Duftmarke und führt nun punktgleich mit der SG Unterwesterwald das Klassement an. Die Partie der SG Rheinhöhen II gegen die SG Aar-Einrich wurde wegen eines medizinischen Notfalls im Umfeld der Gäste kurzfristig abgesagt und wird vermutlich am Mittwoch, 21.







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