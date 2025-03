In der Fußball-Kreisliga B 4 hat sich das Führungstrio keine Blöße gegeben. Im Tabellenkeller gab es derweil im Sechs-Punkte-Spiel zwischen Heimbach-Weis II und Plaidt II keinen Sieger.

Sportfreunde Miesenheim – FV Engers II 0:5 (0:3)

Die Reserve des FV Engers ist weiter nicht zu stoppen und bleibt somit Spitzenreiter Niederbieber dicht auf den Fersen. In Miesenheim sorgten die beiden Oberliga-Leihgaben Goran Naric (19., 31.) und Manoel Splettstößer (24.) schon zur Pause für klare Verhältnisse. Mike Borger (48.), der ebenfalls aus dem Kader der Ersten stammt, und Fabio Barreiro (53.) schraubten das Ergebnis kurz nach der Pause in die Höhe.

„Eine souveräne Vorstellung meiner Mannschaft, der Sieg war auf schwerem Geläuf nie in Gefahr“, bilanzierte Gästecoach Torsten Gollnow. Miesenheims Trainer Jan Hawel sagte: „Die Qualität des Gegners war mindestens eine Nummer zu hoch für uns, dennoch hat meine Mannschaft bis zum Schlusspfiff aufopferungsvoll gekämpft und versucht, das Ergebnis im Rahmen zu halten.“

SSV Heimbach-Weis II – FC Alemannia Plaidt II 1:1 (0:0)

Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen den Reserven aus Heimbach-Weis und Plaidt. Die Gästeführung durch Daniel Pipper (67.) egalisierte Leon Hamann umgehend (70.), allerdings sollte der aus Sicht der Hausherren so dringend benötigte Siegtreffer nicht fallen: „Wir waren offensiv viel zu harmlos, immerhin haben wir nicht verloren und dadurch weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt“, befand SSV-Coach Andre Welter. FC-Trainer Philipp Wolf meinte: „Das Mindestziel, nicht zu verlieren, haben wir erfüllt, mehr aber auch nicht.“

CSV Neuwied – VfL Wied Niederbieber 0:2 (0:0)

Spitzenreiter Niederbieber hat die schwere Auswärtshürde beim CSV Neuwied genommen und die Tabellenführung verteidigt. Nach torloser erster Hälfte war es Niederbiebers Thamy Aurand, der mit seinen beiden Treffern (46., 76.) die Partie zugunsten der Gäste entschied. VfL-Coach Christian Roscher zeigte sich zufrieden: „Der CSV war der erwartet unangenehme Gegner. Wir haben aber defensiv gut gestanden und uns dafür offensiv belohnt.“ Neuwieds Trainer Tobias Krebs sah es ähnlich: „Das wir kein eigenes Tor erzielen, ist selten und spricht für einen guten Gegner. Niederbieber war die reifere Mannschaft.“

SV Melsbach – SV Ruitsch-Kerben 5:0 (2:0)

Die Begegnung zwischen Melsbach und Schlusslicht Ruitsch-Kerben avancierte zu den Philipp-Schellhaas-Festspielen. SVM-Stürmer Schellhaas entschied das Duell mit fünf Toren (17., 45., 56., 74., 90.) im Alleingang und sorgte so bei seinem Trainer Karl-Heinz Loose für gute Laune: „Die Mannschaft hat Philipp natürlich gut zugearbeitet, wenngleich fünf Tore gerade bei meiner Mannschaft eher Seltenheitswert haben.“ Der Sportliche Leiter der Gäste, Salvatore Puccio, meinte: „Das zweite Gegentor unmittelbar vor der Pause hat uns das Genick gebrochen.“

VfL Oberbieber – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 6:4 (1:3)

In einem turbulenten Spiel drehte der VfL Oberbieber einen 1:3-Halbzeitrückstand doch noch in einen Sieg und verhinderte dadurch die zweite Niederlage in Folge. Gästetrainer Stephan Schikora schätzte den Spielverlauf trotz der verspielten Führung realistisch ein: „Wir waren zu Beginn sehr effektiv und Oberbieber bereits da am Drücker. Einen Punkt hätten wir holen können, am Ende haben uns aber die Körner gefehlt.“ Torfolge: 0:1 Jakob Bergmaier (18.), 0:2 Levin Wey (40.), 1:2 Sem Halfmann (44.), 1:3 Wey (45.), 2:3 Michael Neumann (55.), 3:3, 4:3 Robin Halfmann (55., 57.), 4:4 Simon Spies (63.), 5:4 Lucas Bolz (85.), 6:4 Neumann (87.).

TuS Hausen – SG Neuwied 2:2 (1:2)

Die SG Neuwied hat im Aufstiegsrennen Federn gelassen und musste sich beim TuS Hausen mit einem Unentschieden begnügen. Dabei führten die Gäste nach einem Eigentor von Sebastian Kückelhaus (18.) und dem Treffer von Ali Karnoub in der ersten Minute der Nachspielzeit sowie dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Hausens Dennis Chesler (41.) zur Pause mit 2:1.

Da aber Sergej Metzler wegen wiederholten Foulspiels bereits in der 38. Minute die Gelb-Rote Karte sah, übernahmen die Hausherren im zweiten Durchgang in Überzahl immer mehr das Spiel. Nils Schmidtke erzielte in der 51. Minute den Ausgleich, ein Siegtreffer wollte aber auf beiden Seiten nicht mehr fallen. „Am Ende können wir froh sein, dass wir zumindest den einen Punkt geholt haben“, haderte Gästetrainer Hakan Karaman. Hausens Trainer Dominik Ihle sagte: „Vor dem Spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, heute war aber noch mehr drin.“