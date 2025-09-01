In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt die SG Herdorf mit vier Siegen aus vier Spielen das Maß aller Dinge. Betzdorfs Reserve muss spät den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen. Der SV Adler Derschen holt hingegen den ersten Zähler.

Die SG Herdorf bleibt nach einem Sieg in Niederhausen weiterhin verlustpunktfrei an der Tabellenspitze, während Niederhausen die Rote Laterne übernimmt. Betzdorf musste sich trotz klarer Führung bis kurz vor Schluss mit einer Punkteteilung gegen Harbach zufriedengeben und rangiert auf Platz zwei. Die Adler aus Derschen erringen gegen Absteiger Friesenhagen den ersten Punktgewinn der Saison.

SG Müschenbach/Hachenburg II – Sportfreunde Daaden 5:1 (1:1). Der Gast aus Daaden fand zunächst gut ins Spiel und ging durch ein Tor von Maximilian Ramb in Führung (20.). Vor der Halbzeitpause konnten die Gastgeber jedoch durch Jonny Walther ausgleichen (39.). Nach der Halbzeit hatten die Sportfreunde jedoch nichts mehr entgegenzusetzen – es spielte nur Müschenbach. Die klare Überlegenheit in Durchgang zwei münzten die Hausherren in Tore von Roger Klein (55.) und den eingewechselten Philip Völkner (76., 86.) sowie Julien Jansenberger (78.) um.

SG Lautzert-Oberdreis II – SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach 0:5 (0:0). Das Spiel lief von Anfang an auf das Tor der Hausherren, nur fehlte den Gästen im ersten Durchgang noch die Effektivität. Nach der Pause brach dann der Spielertrainer Robin Stockschläder mit seinem Treffer den Bann (55.). Der kurz zuvor eingewechselte Onurcan Tanriverdi legte dann nach (71.). Spätestens das Tor von Noah Samuel Keßler (78.) entschied die Partie, in der Peer Pascal Pracht mit seinem Doppelpack (83., 84.) in der Schlussphase das Ergebnis noch auf 0:5 schraubte.

SG Niederhausen/Birkenbeul – SG Herdorf 1:3 (0:0). Beim Spiel „David gegen Goliath“ hielt der gastgebende Außenseiter die Partie lange Zeit offen, sodass es torlos in die Pause ging. Jannick Kessler erlöste die Hellertaler mit seinem Tor (54.), und kurze Zeit später baute Tim Zimmermann diese Führung auch aus (56.). Erneut Kessler (72.) sorgte für die Entscheidung der Partie. In der Nachspielzeit belohnte sich die aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft noch mit dem Ehrentreffer durch Rene Pott (90.).

SV Adler Derschen – DJK Friesenhagen 1:1 (0:0). Die Adler spielten nicht so, wie es die Tabelle vermuten lässt. Sie hatten im ersten Durchgang viele Hochkaräter gegen die DJK, die sich allein bei Torwart Baris Tecirli bedanken konnte, dass es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause ging. Die fahrlässige Chancenauswertung wurde durch den Gast in Person von Christopher Schleifenbaum (47.) direkt nach der Pause bestraft. Derschens Nick Groß sorgte mit seinem Treffer (65.) noch für den hochverdienten 1:1-Endstand und den ersten Punktgewinn der Adler in der neuen Saison.

SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach – SG 06 Betzdorf II 3:3 (0:2). Die Betzdorfer Mannschaft kam sehr gut ins Spiel und ging früh durch die Tore von Ishak-Suayb Biyikli (3.) und Marco Gieselmann (13.) in Front. Harbachs Marvin Gerlach hatte dann per Elfmeter (20.) die Chance, sein Team frühzeitig wieder heranzubringen, er scheiterte jedoch vom Punkt. Im zweiten Durchgang machte es Gerlach dann mit seinem Treffer zum 1:2 (64.) besser, jedoch antwortete die SG 06 durch den zweiten Treffer von Biyikli (77.) und sah zu dieser Zeit wie der sichere Sieger aus. In einem Schlussspurt waren es dann Torsten Schuh (87.) und erneut Gerlach (90.) die noch für eine am Ende gerechte Punkteteilung sorgten.

FSV Kroppach – SG Honigsessen/Katzwinkel 0:2 (0:0). Der FSV hatte leichte Feldvorteile in Durchgang eins, jedoch fehlte die nötige Durchschlagskraft vor dem Tor der SG. Es ging torlos in die Halbzeit. Dann war es der zur Halbzeit eingewechselte Elias Fabian Heinze (71.), der den Gast aus Honigsessen eher schmeichelhaft in Führung brachte. Den Deckel drauf machte dann Marco Karmann (84.) und besorgte damit den 0:2-Endstand. Kroppach wartet damit weiterhin auf den ersten Dreier der Saison, während sich die SG in der Tabelle oben festsetzt.