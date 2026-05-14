DJK spielt beim Dritten 1:1 Müllenbacher Elia Schmitz trifft in der Nachspielzeit Stefan Lebert 14.05.2026, 08:05 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga B 12 überrascht Müllenbach mit einem späten Ausgleich gegen den Tabellendritten Brück-Dreis. Elia Schmitz lässt DJK mit Treffer in Nachspielzeit jubeln.

In der Fußball-Kreisliga B 12 hat es für die DJK Müllenbach im vorletzten Spiel der Saison zu einem Teilerfolg gereicht. Auf dem Hartplatz in Bongard kam die Mannschaft von Trainer Tobias Düx bei der SG Brück-Dreis zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden. Während die Müllenbacher mit dem Punkt beim Tabellendritten durchaus zufrieden sein konnten, ärgerte sich Brück-Dreis immens.







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