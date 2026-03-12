In der Fußball-Kreisliga B 12 kämpft DJK Müllenbach gegen den Negativtrend. Vorletzter TuS Ahbach II kommt als vermeintlich leichter Gegner. Doch Verletzungssorgen und Chancenverwertung bleiben Baustellen.
Für die DJK Müllenbach soll Freitag der 13. kein Unglückstag sein. Viel mehr will die Mannschaft von Trainer Tobias Düx ihrenmNegativtrend im Heimspiel (20 Uhr) gegen den TuS Ahbach II ein Ende bereiten. Seit Mitte Oktober wartet die DJK in der Fußball-Kreisliga B 12 auf ein Erfolgserlebnis.