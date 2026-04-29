In der Kreisliga B Eifel Staffel 12 kämpft die DJK Müllenbach um den vierten Tabellenplatz. Überraschungen und spannende Duelle stehen bevor, während Topspieler Kaspers im Fokus steht.

Das vorletzte Auswärtsspiel in der Fußball-Kreisliga B 12 führt die DJK Müllenbach am Samstagabend (19 Uhr) zum FC Kirchweiler. Die Mannschaft und Trainer Tobias Düx wollen in den verbleibenden vier Partien den vierten Tabellenplatz halten.

„Dafür bedarf es dreier Siege und das ist auch mein persönlicher Anspruch“, macht Düx deutlich.