DJK spielt zu Hause Müllenbach will den vierten Platz verteidigen Lutz Klattenberg 17.04.2026, 10:29 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Spannung in der Fußball-Kreisliga B 12: Die DJK Müllenbach will im Heimspiel gegen die SG Eifel Mitte-Lissendorf ihren vierten Platz verteidigen.

Die DJK Müllenbach hat nach vier Siegen in Serie den vierten Platz der Fußball-Kreisliga B 12 zurückerobert und die SG Eifel Mitte-Lissendorf auf den fünften Rang verwiesen. Am Samstag (18 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Tobias Düx die Eifeler, die vor Wochenfrist Spitzenreiter SG Watzerath nur knapp 0:1 unterlagen, nun auf dem eigenen Kunstrasen.







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