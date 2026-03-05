DJK fährt zum SV Nohn Müllenbach visiert Platz unter Top fünf an Lutz Klattenberg 05.03.2026, 11:26 Uhr

In der Fußball-Kreisliga B 12 verspricht der Auftakt Spannung: DJK Müllenbach trifft auf den Tabellendritten SV Nohn.

Mit einem Auswärtsspiel beim SV Nohn begeht die DJK Müllenbach am Sonntag (14.30 Uhr) den Pflichtspielauftakt in der Fußball-Kreisliga B 12. Personell gibt es bei der DJK über die Winterpause keinerlei Veränderungen zu verzeichnen. Die Vorbereitung gestaltete sich durchaus gut bei der Mannschaft von Trainer Tobias Düx, lediglich der Test beim SV Ulmen ging verloren.







