Die SG Watzerath sichert sich den Meistertitel in der Kreisliga B 12 nach einem spannenden 4:1 gegen DJK Müllenbach, trotz frühem Rückstand und einem entscheidenden Wendepunkt. Tore en masse und ein emotionaler Kampf prägten das Spiel.
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Die DJK Müllenbach hat es der SG Watzerath wahrlich nicht einfach gemacht. Am Ende aber kamen die Watzerather in einer begeisternden Partie zu einem 4:1 (0:1)-Erfolg, der die Mannschaft aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm zum Meister der Fußball-Kreisliga B 12 machte.