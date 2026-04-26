DJK unterliegt 1:4 Müllenbach verliert und gratuliert Meister Watzerath Lutz Klattenberg 26.04.2026, 13:09 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die SG Watzerath sichert sich den Meistertitel in der Kreisliga B 12 nach einem spannenden 4:1 gegen DJK Müllenbach, trotz frühem Rückstand und einem entscheidenden Wendepunkt. Tore en masse und ein emotionaler Kampf prägten das Spiel.

Die DJK Müllenbach hat es der SG Watzerath wahrlich nicht einfach gemacht. Am Ende aber kamen die Watzerather in einer begeisternden Partie zu einem 4:1 (0:1)-Erfolg, der die Mannschaft aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm zum Meister der Fußball-Kreisliga B 12 machte.







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