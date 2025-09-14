Für die DJK Müllenbach setzte es im Auswärtsspiel in Rommersheim bei der SG Prümer Land-Wallersheim die zweite Niederlage der Saison in der Fußball-Kreisliga B 12. Nach 2:0-Führung unterlag die DJK am Ende noch mit 2:3. „Wir haben es in der ersten Hälfte wirklich gut gemacht. Da müssen wir eigentlich schon alles klarmachen. Chancen auf weitere Tore waren ausreichend vorhanden. Nach der Pause lief nichts mehr zusammen bei uns. Die Gastgeber haben es auf dem nassen, tiefen Rasen dann auch clever gemacht“, resümierte der Müllenbacher Trainer Tobias Düx. Tore: 0:1 Adrian Zimmer (20.), 0:2 Julian Rodarius (25.), 1:2 Nico Nau (35.), 2:2 Jonathan Mans (65.), 3:2 Nau (80.).