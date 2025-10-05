DJK unterliegt 1:2 Müllenbach verliert gegen den Spitzenreiter Lutz Klattenberg 05.10.2025, 17:24 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Das war ärgerlich für die DJK Müllenbach: Im Spitzenspiel der Kreisliga B 12 zeigte die DJK eine gute Leistung, wurde dafür aber nicht belohnt und unterlag der SG Watzerath mit 1:2.

Im Topspiel der Fußball-Kreisliga B 12 hat die DJK Müllenbach vor rund 100 Zuschauern eine ärgerliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Spitzenreiter SG Watzerath unterlag die Mannschaft von Trainer Tobias Düx mit 1:2 (0:1). Nach einem Eckball geriet die DJK bereits nach zwei Minuten durch Thomas Tholl in Rückstand.







Artikel teilen

Artikel teilen