DJK besiegt Wallenborn 4:2 Müllenbach verabschiedet sich mit Sieg aus Saison Lutz Klattenberg 25.05.2026, 09:11 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Kreisliga B 12 triumphiert DJK Müllenbach mit 4:2 gegen SG Wallenborn II bei hitzigen 27 Grad. Zwei Gelb-Rote Karten und eine Aufholjagd sorgten für Spannung auf dem Kunstrasen.

Sommerfußball zum Abschluss in der Fußball-Kreisliga B 12: Bei sonnigen 27 Grad sahen rund 70 Zuschauer auf dem Müllenbacher Kunstrasen eine zerfahrene, durchaus hart geführte Partie der gastgebenden DJK gegen die SG Wallenborn II. Dabei gab es immerhin sechs Tore und eine gelungene Aufholjagd sowie einen 4:2 (1:2)-Sieg der Müllenbacher.







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